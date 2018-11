Dos departamentos de un edificio del barrio porteño de Recoleta fueron robados por delincuentes que lograron ingresar forzando cerraduras cuando no había moradores y se llevaron ropa, sábanas, cubiertos y bebidas alcohólicas, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió durante el horario de descanso del encargado, en un edificio de la calle Montevideo al 1500, entre Vicente López y Guido.Voceros policiales confirmaron que los departamentos a los que los ladrones lograron entrar son dos del octavo piso, uno de ellos deshabitado porque sus dueños viven en el exterior y el otro un consultorio, mientras que también intentaron forzar puertas de otros departamentos del sexto piso, pero sin éxito, el encargado del edificio, dijo que los robos "fueron entre las 2 y 4 de la tarde" y que los departamentos desvalijados "son dos del octavo piso".El portero explicó que se dieron cuenta de que habían entrado a robar cuando una mujer que vive en el sexto piso lo llamó para decirle que no podía entrar a su casa porque la cerradura estaba rota.Allí recorrieron los pisos y en el octavo se encontraron con dos departamentos cuyas cerraduras habían sido violentadas."Los dueños de uno de los departamentos viven en Estados Unidos y es una prima la que viene a mantenerlo. Ayer estuvimos con los peritos de rastros. Revolvieron todo, buscaban plata, oro y cosas por el estilo, pero se llevaron ropa, sábanas, frazadas, whisky y vino", dijo el encargado.Sobre el otro departamento, Jorge señaló que “no se llevaron prácticamente nada”, ya que "estaba la tele, la computadora, el microondas" y otros elementos que no lograron robar.El encargado denunció que hace pocos días también robaron de la puerta del edificio una tapa y una baranda de bronce y que el autor de ese hecho "está filmado" y es el mismo que robó otros objetos del mismo metal en otros edificios de la cuadra, pero aún no fue detenido.Es que el edificio cuenta en la entrada con una cámara de seguridad, cuyas imágenes esta misma tarde los propietarios revisarán para entregar a la policía e intentar identificar sospechosos que hayan entrado y salido del edificio en el horario en el que ocurrieron los robos." Seguro que entraron con llave de acá abajo", dijo el encargado.El caso es investigado por personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y la fiscalía de instrucción en turno en esa zona de la Capital Federal