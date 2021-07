La policía del partido bonaerense de Bahía Blanca demoró por falso testimonio a la pareja de un hombre de 49 años que salió de su casa el pasado 20 de mayo y no regresó, y también a un vecino, por diferencias en sus correspondientes declaraciones ante la justicia.



En el marco de la causa por la averiguación del paradero de Gabriel Enrique Gurrea, de 49 años, los efectivos demoraron a otro hombre, quien sería un vecino, por el mismo delito.



Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) demoraron anoche a Pamela Antuez, quien es pareja de Gurrea, y a una persona quien sería vecina, identificada como Marcelo Campetella.



"Tanto la mujer como el hombre fueron demorados en principio por falso testimonio debido a distintas contradicciones, entre otros elementos que se llevan a cabo en el marco de la investigación", agregaron los investigadores.



Según se indicó, en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Rodolfo de Lucía, personal policial junto a una división de perros realizaba esta mañana un allanamiento en un establecimiento rural en búsqueda del paradero de Gurrea.



"Dicho establecimiento rural se encuentra ubicado sobre a ruta nacional 35, en cercanías de Chasicó y que sería propiedad de Campetella", agregaron.



Gurrea, apodado "Tibu", es buscado desde el pasado 20 de mayo tras una denuncia radicada ante la justicia luego de ausentarse de su domicilio en Bahía Blanca.



En el marco de distintos operativos, la policía junto a integrantes de la División de perros K9, de Punta Alta realizaron rastrillajes en sectores aledaños a la estación del ferrocarril, en busca de algún indicio; como así también en Punta Alta, lugar donde trabajaba García Gurrea; y en General Daniel Cerri, donde vive su familia, con resultados negativos.



"Esta persona se ausentó de su casa luego de una discusión de pareja y hasta el momento no hay datos sobre su paradero actual", agregaron los investigadores

.



Según la causa que lleva adelante el fiscal de Lucía, la pareja de García Gurre a se enteró de su ausencia por un llamado realizado por sus compañeros de trabajo.



El hombre es de contextura delgada, 1,75 de altura aproximada, tez trigueña, de cabellos cortos de color oscuro, posee tatuajes en el brazo derecho completo (del tipo manga), otro en la espalda y uno en el pecho con la inscripción "Papi te amo".

"En este momento pienso cualquier cosa", djo a Crónica HD Cristina la mamá del desaperecido.

"Ellos vivían juntos hace 4 o 5 años. Si se pelaba on ella venía y se quedaba conmigo, ella lo buscaba. Era como una relación enefermiza", recuerda la mamá, quien asegura "es imposible que se halla ido por sus propios medios. Tiene u hijo con una pareja anterior y lo adora.