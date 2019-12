Un efectivo policial fue acusado por filmar menores y mujeres mientras utilizaban el baño de su casa, en la localidad bonaerense en Isidro Casanova, en La Matanza, y almacenarlos en su celular. La fiscalía que investigaba el hecho, archivó la causa porque "no había manera" de comprobar que difundió esas imágenes y por eso, decidieron escracharlo en las redes sociales, explicó Cynthia, la denunciante, en diálogo exclusivo con Crónica HD.

El tremendo hecho fue dado a conocer en las últimas horas luego de que Cynthia denunciara la situación en Facebook y compartir el material fílmico ante la decisión de la Justicia de archivar la causa que comenzó contra la ex pareja de su amiga.

Según contó la mujer, el hombre -que trabaja como efectivo del Comando de Patrullas en Hurlingham- diseñó un atroz método para grabar a sus víctimas: hizo un hueco en la ducha de su casa y cuando una amiga de su esposa o uno de los hijos de ellas quería ir al baño, pasaba primero y colocaba a filmar su celular en el escondite.

"Nunca sospeché porque él tiene el perfil de una persona súper amable y predispuesta. Como amiga vi situaciones en la pareja que no compartía pero nunca pensé que involucrara a mí y a mi nene. Lo hizo con familiares de él", indicó Cynthia al tiempo que agregó: "Desconozco el morbo con esto. Le pedí permiso a mi amiga para bañar a mi nene y bañarme yo también, pero ¿qué hizo con esas imágenes? La verdad no sé. La finalidad me lo imaginó".

El terrible hallazgo de los videos fue realizado por la esposa del acusado en su celular. "Al reprocharle esto, el hombre borró los videos, le dijo que nadie le iba a creer, que la iba a hacer pasar por loca", contó Cynthia sobre la reacción de su amiga. "Compartían una cuenta de Gmail y encontró en la nube que quedaron guardados esos videos y los guardó. Me lo contó luego de que se separó de él porque no se animaba", agregó.

La pareja se separó en los últimos meses del presunto pedofilo, a quien denunció por violencia de género, intercedió una restricción perimetral y obtuvo un botón antipánico. Al atravesar esa situación, le contó lo que sucedió a Cynthia.

"A ella la maltrataba en todos los sentidos. Física, sexualmente y económicamente. Cuando ella comenzó a trabajar, la encerraba para que no fuera y tuviera problemas. La amenazaba con los videos de que iba a llevarse a su hija y no la iba a ver más. La amenazaba con que era policía y tenía contactos. Durante los maltratos, la filmaba mientras lloraba", relató la denunciante.

Esta semana, la Fiscalía notificó a la familia que archivaban la causa, por lo que decidieron subir el material a Facebook y contar lo que sucedió para que tenga al menos "una condena social". De acuerdo a lo afirmado por Cynthia, "el fiscal considero que la captación solo de la imagen no es delito y para hacerlo, tenía que comprobar que difundió esas imágenes. No había manera de comprobarlo".

Adrián, esposo de la mujer, por su parte, aseguró: "Cuando vi los videos fue muy impactante, es horrible. Cuando lo crucé en el juzgado, me increpaba a pelear y nunca me pidió una disculpa. Lo conozco hace muchos años y demostraba ser otra persona. Es morboso, lo que hizo no tiene nombre".