Un padre desesperado denuncia a su ex mujer por hacer tríos frente a sus hijos. El hecho ocurrió en Berazategui.

"Mis hijos fueron testigos del acto sexual entre su mamá y dos amigos", cuenta Nahuel, el papá de los chicos, en diálogo con Crónica HD.

Además, denuncia que el mismo hecho ya había ocurrido en otras ocasiones, que la madre tiene amenazados a los chicos y les pega para que no hablen: "Al hablar con mis nenes, me contaron que no era la primera vez que pasaba, que ya había pasado con otras personas y que la madre los reprendía para que no me contaran a mí", dice.

Nahuel cuenta que su hija mayor llegó a su casa con el tabique roto y que la mamá "le rompió la nariz de una trompada porque le dijo que se sentía incómoda" por el hecho que había presenciado.

El padre de las víctimas reclama que hace un mes no puede ver a sus hijos y que los chicos son "rehenes de la mamá y de la familia que vive con ellos".

"Hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia y me tomaron cualquier cosa. Volví a hacer la denuncia y estuvimos de juzgado en juzgado, de fiscalía en fiscalía", denuncia. "No puedo ver a mis hijos por un tecnicismo. Como no puder reconocer a mis hijos menores, que están con el apellido de la madre, yo no puedo reclamar por ellos. En ese momento estaba privado de mi libertad por un crimen que no cometí, por eso no pude reconocerlos"