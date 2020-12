Un joven de 18 años acusó a un grupo de rugbiers del club Tala de Córdoba de atacarlo brutalmente a la salida de una fiesta privada en el country Los Carolinos.

Según el relato del denunciante Lautaro Insua, los agresores se violentaron cuando no se les permitió el ingreso al evento. Aún no hay detenidos por el hecho delatado.

"Nosotros estábamos haciendo una fiesta de egresados. Era una promoción chica así que estaba todo controlado por madres, por tema de pandemia y seguridad nuestra no queríamos que entrara nadie más que nosotros", contó el joven a CrónicaHD.

"Un grupo de personas entró sin permiso y cuando se les pidió que se fueran me empezaron a golpear en la cara y en el piso", declaró Lautaro. "Lo único que recuerdo es pensar ojalá no me peguen en otro lugar crítico porque ya estaba ciego, estaba muy rendido", recordó.

El chico identificó a los agresores como Tadeo Toraso y Mateo Soler; este último es hijo de Facundo Soler, un ex Puma que también entrenó en Tala y el seleccionado.

Sin embargo, el deportista padre del denunciado negó los hechos y acusó a Lautaro de iniciar la pelea y de estar alcoholizado.

Acerca de los dichos del hombre, Lautaro, quien no juega al rugby ni conocía a los agresores, comentó: "Que cada uno opine lo que necesita opinar para sentirse bien, pero ya se va a demostrar".

El joven tiene el tabique quebrado y la zona ocular afectada. Su abogado, Carlos Nayi, declaró a La Mañana Diario que "bastó que le pidieran que se retiraran del lugar para que reaccionaran violentamente y agredieran a Lautaro". Piden la detención de los rugbiers que "actuaron como patota y le generaron graves daños a la salud y riesgo permanente en un órgano".

Además, el acusado aseguró a Canal 12 que la golpiza no fue el primer acto de violencia que cometió el grupo: "Quiero destacar que para ellos fue normal el ataque. Ya lo hicieron. Después de golpearme se fueron a otra fiesta. No quiero compararlo con Báez Sosa, pero la diferencia es que estoy vivo". Así se refirió Insua al caso del chico que murió a principios del 2020 en Villa Gesell debido a la agresión de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche.

Facundo Soler, ex Puma y padre de uno de los acusados de la golpiza a Lautaro Insua.

"Lautaro está vivo porque Dios es grande y porque sus amigos lo ayudaron, si hubiera estado solo habría sido como el chiquito de Gesell", declaró la madre de la víctima.

Acerca de lo sucedido, el club Tala emitió un comunicado en el que informa que "repudia y condena enérgicamente este hecho" y que ya inició el "proceso administrativo interno correspondiente" a los fines de "adoptar las medidas disciplinarias que correspondan".