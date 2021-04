Los padres de una niña de 3 años denunciaron que su hija les reveló que fue abusada por un docente del jardín de infantes, quien fue suspendido preventivamente, y podría ser detenido en las próximas horas. Ocurrió en el jardín de infantes “Patito Coletón” del barrio Alto Comedero, provincia de Jujuy.

"Le digo a mi hija vamos a la escuela y me dice 'mamá no quiero ir, el profe me toca la cola", contó la madre de la nena, quien sostuvo que su hija estaba temblando y en estado de pánico, cuando pudo verbalizar lo que le había pasado. Al ser consultada sobre si es la primera vez que la niña les da estos indicios, la mamá expresó que no, aunque la anterior no llegó a relatar los hechos como sí pudo hacerlo en esta ocasión, según consignó el medio "Todo Jujuy".

La mujer manifestó que también hay otro niño que habría sido manoseado en la institución. "Quiero que haga todo lo posible para que este tipo vaya preso. Cada uno va a hacer la denuncia por su parte, cada uno tiene su acta porque son distintos casos, distintos relatos", agregó la denunciante.

El docente acusado fue suspendido de forma preventiva. El mismo había sido contratado el año pasado, en el que a causa de la pandemia las clases fueron realizadas de forma virtual. Por lo tanto, si bien este es su segundo año con los niños, es el primero en el que tuvo contacto personalmente.

Respecto a los avances en la investigación, el fiscal que lleva adelante la causa, Sergio Lello Sánchez detalló que "habrían adultos implicados vinculados al establecimiento educativo y en principio estaríamos cerca de pedir la detención de una persona".

"Se tomó una declaración y se hizo un examen preliminar en Cámara Gesell a la criatura de 3 años y realmente es muy difícil por el contexto, pero hubo un análisis de la psicóloga y se entrevistó también a la madre que hizo la denuncia", indicó Sánchez.

Por su parte, Emilio Cayo, apoderado legal del jardín maternal, manifestó que se pondrán a disposición de la investigación. "Inmediatamente hemos informado a autoridades del Ministerio de Educación, en este caso a la supervisora, también a los asesores legales de la asociación y a partir de una reunión con la mamá, el equipo directivo y el equipo interdisciplinario, se tomó la determinación de separar preventivamente al docente hasta tanto continúen las investigaciones", aseguró.

Además, puntualizó que la directora de la institución se va a poner a disposición de la justicia para aportar todas las pruebas que se requieran. No obstante, se puso en conocimiento a la Secretaría de Niñez y organismos pertinentes "para preservar el derecho del niño que es lo fundamental". "Estamos tomando todos los recaudos para la tranquilidad de toda la comunidad", remarcó.