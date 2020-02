Una agente policial denunció al titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Juan Manuel Lugones, por acoso sexual y laboral cuando cumplía funciones en la sede del organismo de seguridad deportivo, ubicado en la capital bonaerense.

La denuncia dada a conocer en la últimas horas fue radicada en la UFI N 15 del Departamento Judicial La Plata por la efectivo policial por distintos hechos ocurridos en 2016 cuando cumplía funciones en la sede del organismo que al momento funcionaba en un edificio ubicado en calle 3 entre 33 y 34 de la capital bonaerense.

En la denuncia, la víctima "cuya identidad se mantiene en reserva" detalla diferentes situaciones sufridas desde su ingreso laboral al Aprevide, y sostiene que fue derivada a otro sector por no aceptar los insistentes intentos de Lugones para lograr una relación extra laboral.

En la denuncia, la mujer relata "cuando empecé a trabajar con Lugones en el Aprevide, empezó a preguntarme sobre mis gustos personales, si me gustaba comer pastas o si quisiera trabajar en las canchas. Ante eso, yo respondí que quería hacer el mismo trabajo que mis compañeros".

La efectivo policial sostuvo que oportunamente y "de manera descolgada empezó a llamarme para invitarme a cenar. Con excusas, rechazaba la invitación. Al otro día de la invitación me tenía que aguantar un trato distinto, con caras de enojo y un trato cortante, obviamente por mi rechazo".

.

Asimismo, cita en su declaración que "un día fuimos a Mar del Plata a un operativo, íbamos en dos camionetas. Él adelante y nosotros (los efectivos policiales) atrás. En un momento nos hace parar en el medio de la ruta y nos dice de sacarnos una foto en la caja de la camioneta donde viajaba él. Cuando yo quiero subir a la caja, poniendo un pie en un estribo, siento unas manos en mi cola que me empujan hacia arriba y cuando miro hacia atrás, veo que era Lugones el que lo había hecho".

Luego de detallar la situación, añade: "en ese momento, le pregunté '¿qué estás haciendo?, y él me contesta 'disculpame, no me di cuenta'", en tanto agrega que ante esta situación sus compañeros que fueron testigos de la situación, le reclaman "¿por qué no le diste un cachetazo?".

En tanto, de acuerdo a lo declarado por la víctima, el acoso y el abuso de autoridad continuó, aunque tiempo después la mujer policía fue designada en otro sector.

Según consta en la denuncia, la mujer aseguró estar convencida de que fue Lugones quien dispuso su traslado porque ella nunca aceptó sus invitaciones.

"Hasta ahora nunca me quejé aunque me resulta sumamente injusto que por los caprichos de un superior a los que yo no accedo, tenga que sufrir las consecuencias en mi trabajo. Tengo un legajo impecable y acepté todos los traslados sin quejarme, pero esto ya es demasiado y por eso decidí hacer la denuncia", manifestó la agente, que cuenta con capturas y audios relacionadas con su denuncia.