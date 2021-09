En el Colegio Manantiales de La Plata un grupo de padres de alumnos de primaria aseguraron que durante la jornada del martes, sus hijos “se intoxicaron por ingerir un pastel de papas en mal estado”.

La situación fue compartida en los grupos de padres en WhatsApp, luego de que varios de los chicos que concurren al establecimiento comenzaron con síntomas acompañados de dolores de estómago.

El problema habría sido la manipulación de la carne picada con la que se realizó el pastel de papas que fue el menú del día y que se elaboró en la misma institución.

“Ayer a mediodía les dieron el pastel de papas, los chicos se intoxicaron y enseguida comenzaron los comentarios en el grupo de WhatsApp. Mi hija se descompuso y estuvo doblada de dolor durante la tarde y la noche. Hoy amaneció mejor y pudo ir a la escuela”, explicó la mamá de una nena de segundo grado de la primaria al portal 0221. El almuerzo les fue dado en el comedor de la institución.

Los padres sospechan que el problema radica en el mal estado de la materia prima porque “no es comida en viandas sino que hay personal que se dedica a cocinarle a los chicos”.

“Los nenes dijeron que la comida, en realidad la carne picada, estaba agria y que como al no haber otra opción comieron igual. Eso es grave. Una nena que decidió no almorzar por el gusto de la carne no presentó ningún problema”, expresó.

"Los chicos que comieron más tarde comenzaron a sentirse mal. Entre las 17 y las 18 mi nena comenzó con los dolores de estómago y lo mismo le pasó al resto de los que comieron el pastel de papas. Hay nenes de distintos años que manifestaron malestares”, señaló la mamá.

Desde la institución admitieron la grave falta y sostuvieron que "el representante legal está en comunicación con las familias y trabajando al respecto".