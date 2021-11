Un docente de escuela primaria fue denunciado por abusar de su hija de 2 años. El hecho generó gran conmoción en la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos.

La denuncia ante la Justicia entrerriana contra el docente de 42 años fue presentada en marzo de 2021 en la fiscalía de Villaguay por la expareja del acusado y madre de la nena.

A ocho meses aún no se lo citó a declarar. El denunciado pidió licencia como docente, pero al no haber ninguna acción de la Justicia en el caso podría continuar dando clases.

"La causa está en las mismas condiciones desde marzo, se encuentra sometida a la relentización sistemática y sin las mínimas medidas de seguridad para las denunciantes", dice a cronica.com.ar Vanesa Martinez, referente de MuMaLa Entre Ríos. Ni siquiera hay una restricción de acercamiento.

"Esto nos lleva a pensar sobre la actuación de los fiscales, Leandro Dayub y Nadia Benedetti, quienes tienen pruebas suficientes para avanzar en la causa. Ellxs y la justicia siguen vulnerando los derechos de la víctima, quieren hacer una revinculación porque el hizo una denuncia familiar, la cual avanza más rápida que la penal", agrega Martinez.

La comunidad de Villaguay ante la falta de acción de la Justicia hizo viral un audio en el que el docente fue acusado de amenazar de muerte a su expareja. “Entonces aguantate…cinco días aguantá sino te mato antes”.

La nena y su mamá viven a pocas cuadras de la casa del acusado, por lo que la mujer está muy asutada según pudo saber la organización.

"Nos preguntamos que más pruebas necesitan y también porque investigan a la mamá de la víctima, y no a él que no tiene restricción alguna, su vida no cambio en nada, hay audios dónde violenta a la madre de la víctima, que no entraron como prueba, porque para los fiscales lo grabó sin su consentimiento", sostiene Martinez.

Según trascendió la nena, a su manera, relata lo que padeció, hay informes médicos sobre el cuerpo de la víctima que sugieren indicios de abuso sexual y documentos de psiquiatras sobre el acusado.

Para proteger a la menor de edad no se publica nunguna identidad.

En este marco el acusado podría continuar como docente en la esuela donde está de licencia por su propia voluntad. Además espera una autorización del ministerio de Educación de Entre Ríos para ocupar otro cargo en una escuela rural como docente unico de ese establecimiento.