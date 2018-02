Quejas por el cierre de una plaza

Nos juntamos con un grupo de vecinos para hacer una protesta en contra del Municipio, que mandó a cerrar una plaza del Barrio Sarmiento, en Villa Ballester, hace dos meses y, no sólo que aún no fue reparada, sino que quedaron chapas oxidadas, basura, cables pelados sueltos y a esto hay que sumarle la cantidad de roedores que están dando vuelta por el lugar. Enfrente a este espacio verde, que antes de que ocurre esto, estaba en buenas condiciones, está la escuela N° 84 Benjamín Matienzo. Esto significa que si no se soluciona este problema en un tiempo prudencial, los chicos van a estar expuestos a esta situación.

JONATHAN DAVID IBÁÑEZ DNI 34.077.947.

Merlo: problemas de convivencia

Tengo un local en venta sobre la Ruta 21 al 7600, en el barrio Rivadavia, correspondiente al partido de Merlo. El problema es que al lado hay un hombre que se dedica a la carrocería de camiones y ubica todos los vehículos sobre la vereda. En primer lugar, esta es una zona residencial y no industrial. Y en segundo lugar, todos los vecinos se me acercan para quejarse y yo tengo nada que ver. Incluso, soy el más perjudicado. Además, es un desastre lo que está pasando porque deja toda la basura y su galpón, lindero a mi local y que no está habilitado, está invadido de ratas. Es un asco y un peligro para la zona. Yo hice la denuncia en la Municipalidad pero no hacen más que dar vueltas y no me brindan una respuesta concreta. Yo tengo el local en venta, que funciona como un vivero, y no creo que en estas condiciones pueda hacer alguna operación. Necesito que alguien me dé una solución a este tema porque no puedo seguir de esta manera.

ALEJANDRO ORTIZ DNI 17.977.319.

Denuncian calles rotas en Pilar

Son muchos los problemas que día a día empeoran y nos generan una gran preocupación. Esto sucede en los barrios Villa Verde y Peruzzotti del partido bonaerense de Pilar, donde las calles están destruidas, las cloacas inhabilitadas y el agua brilla por su ausencia. Todo esto es lo que estamos sufriendo a diario y nadie de la Municipalidad escucha nuestros reclamos. Es una vergüenza.

Además, la combinación de estos problemas es aún peor y se convierte en un verdadero foco de infección para nosotros, debido a que en las calles se acumula agua y genera un olor nauseabundo. Hay muchas familias con niños chiquitos en esta zona que están muy preocupados por la situación. Y la falta de respuesta hace que el panorama sea cada vez menos alentador.

RAQUEL MENDOZA DNI 11.524.234.

Bronca en Quilmes: no tienen agua

Los vecinos del Barrio La Primavera en Quilmes Oeste estamos viviendo en situaciones deplorables, debido a la falta de agua que sufrimos desde hace dos años. El problema empezó después de que la Municipalidad realizara las cloacas, un trabajo que realmente necesitábamos. Sin embargo, parece que algo grave ocurrió luego porque no tuvimos más servicio de agua. Ya pasamos mucho tiempo de esta manera y no sabemos dónde más reclamar. Vuelvo de trabajar y no tengo ni una gota para bañarme y me veo obligada a buscar alguien que sí tenga agua para traer un balde. Es muy triste vivir de esta manera. Ahora estamos tratando de sobrellevar el calor y se hace muy difícil. Yo vivo en la calle Intendente Pedro Olivieri y calle 391.

PATRICIA ROSENDA ARREDONDO DNI 16.962.245.

Preocupación por basural en Saladillo

La situación que estamos atravesando los vecinos de Saladillo es desesperante, debido a que a cinco kilómetros del casco urbano de esta ciudad hay un enorme basural a cielo abierto. En esa zona se construyeron muchas casas y hasta dos escuelas hace algo algunos años. Lo cierto es que no podemos salir de nuestros hogares por el humo y, cuando empiecen las clases, el tema va a empeorar porque va a circular una gran cantidad de chicos durante todo el día. Otro dato alarmante es que el agua está contaminada, por lo que estamos expuestos a contagiarnos alguna enfermedad.

LUCÍA CABAL DNI 27.067.247.

En Alejandro Korn: una laguna demasiado peligrosa

Producto de las altas temperaturas, los chicos suelen refrescarse en la laguna La Miriní, de Alejandro Korn. El problema es que esto es un peligro porque está llena de basura. Es un verdadero foco de infección. El Municipio de San Vicente hace oídos sordos a este reclamo. Además, esta laguna provoca inundaciones en la zona y nadie hace nada para hacer los arreglos necesarios. Me parece que es algo urgente que se debería solucionar y, por el momento, no vemos que esté en la agenda de los políticos. Necesitamos que esto ocurra, que alguien nos escuche. Por nosotros y por los chicos.

ADRIÁN DUARTE DNI 33.290.658.

Nadie se lleva los dos autos abandonados

Hemos realizado el reclamo por dos autos que están abandonados en la calle Puán al 4900 en Caseros. El vehículo gris tiene casi 90 días desde que lo trajeron de otro lado y el bordó llegó hace dos meses. Los feriantes que están los sábados los amontonaron para su comodidad. Y los vecinos de Puán, casi esquina Sarmiento, trajeron esta semana todas las ramas para decorarlos. Parece que es más cómodo dejar los desechos en esta zona. Doy fe que los camiones recolectores de residuos pasan todas las tardes y por la mañana circulan los que juntan ramas, escombras y demás. Pero hace varias semanas que no pasa el barrendero y esta calle se convirtió en un asco total, entre la mugre, la basura que tira la gente y los restos de la feria de los sábados.

IRENE DÍAZ DNI 11.488.255.

Ir a pagar al cementerio de Chacarita es una complicación

Mi problema tiene que ver con el pago del arancel correspondiente al nicho que tenemos con mi familia en el cementerio de Chacarita. El asunto es que me comunicaron que no aceptan efectivo y sólo reciben pagos con tarjeta. Entonces, me acerqué hasta la calle Guzmán, en la ciudad de Buenos Aires, para cancelar por dos años y le quise pagar con mi tarjeta del Banco Nación. Sorprendentemente me la rechazaron porque dicen que no puedo abonar desde esa entidad bancaria. ¿Qué hago? Yo soy jubilado, tengo 85 años y es la única tarjeta que tengo. Efectivo tampoco reciben. Entonces, estoy atado de pies y manos para pagar. Ellos me cierran todas las puertas y yo tengo miedo de que quieran hacer algo con los restos de mi familia porque no está saldada la cuota, cuando tengo toda la intención de hacerlo. Me parece muy injusto lo que me está pasando, porque tengo la plata para pagarlo pero no puedo hacerlo por un capricho ajeno. Cuando consulté por qué ocurre esto, me contestaron que en marzo se solucionaría, pero realmente no sé qué pasará. El nicho es el número 10148 y está a nombre de mi mujer, Juana Máxima Milagros Aguerre.

CARLOS JULIO CHIAPPE DNI 4.120.432.