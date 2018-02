Empalme, Lobos: faltan obras

Los vecinos de Empalme, Lobos, queremos expresar nuestro descontento con el municipio, por la falta de obras en la zona. El callejón Turdó figura asfaltado desde hace varios años y realmente no es así. Estamos muy cansados de tragar tierra, los chicos están con principio de asma y la mayoría de los que vivimos acá tenemos alergia. No podemos sentarnos a tomar mate afuera, porque es impresionante el polvo que se levanta cada vez que pasa un auto. Desde el municipio nos habían prometido mejoras, pero nunca los vimos, por eso nos estamos movilizando. Queremos ser escuchados, porque este no es el estilo de vida que queremos, ni por el que pagamos nuestros impuestos.

YÉSICA FERNANDA OJEDA

DNI 36.213.352

Barracas denuncia discriminación

El martes 6 de febrero visité el Polideportivo Pereyra, en el barrio de Barracas, y me fui realmente muy decepcionada y muy angustiada tras vivir un episodio de discriminación hacia mi hijo, que sufre un retraso de desarrollo global. Hace ocho años que vamos con mi familia y nunca tuvimos problemas.

Lo que pasó fue que el guardavidas no dejó ingresar a mi nene, de cuatro años, a la pileta porque tenía bracitos flotadores. Le dije que había venido en enero así y que no tenía nada de malo, a lo que me respondió que "acá las leyes las pongo yo", se fue y volvió con dos policías que custodiaban el predio, que nos pidieron que nos fuéramos del lugar. Nos quedamos igual, sin los bracitos flotadores. Busqué pero no encontré una ley que le prohíba al nene ingresar a la pileta con eso.

El año pasado el mismo guardavidas había tenido un problema con una mujer embarazada. El resto de los que están a cargo de la pileta son muy atentos.

NOHELY PONTE

DNI 95.057.687

El tránsito por Villa Urquiza, cada vez peor

Hace más de seis meses que se está haciendo muy difícil circular, estacionar y caminar por Villa Urquiza, específicamente en la calle Mendoza, esquina Pacheco.

El año pasado, AySA realizó la instalación de unas cañerías de agua, pero nunca arreglaron la calle. Esto ocurre tanto en esta cuadra como en dos más, de la zona. Lo que hicieron fue tirar un poco de tierra y los días que llueve, se transforma en una trampa mortal. El viernes, un camión que trasladaba frutas y verduras quedó atrapado realmente en la calle. El hombre tuvo que llevar la mercadería a otro lado, porque no podía sacar el vehículo de ese pozo.

Además, hay dos contenedores de tierra en la cuadra. Esto complica el estacionamiento y el tránsito es terrible. Entiendo que quieren hacer las cosas bien, pero las obras hay que terminarlas.

RICARDO SIDDIG

DNI 6.612.302

Cuando viajar es una pesadilla

Quiero compartir la pésima experiencia que tuve al comprar dos pasajes por la página Despegar.com con destino a Barcelona, por la empresa Iberia. Cuando intenté hacer el check in, un día antes de viajar, en noviembre del año pasado, me notificaron que el vuelo era low cost y era operado por Level. Es una estafa, porque yo nunca aboné dos boletos de esas características. Tuve que pagar para despachar el equipaje y ni siquiera pudimos comer, porque había que avisar con una anticipación de 72 horas y yo me enteré de esto 24 horas antes. Por lo cual, estuve de Buenos Aires a Barcelona en un avión sin comer, sólo con una botella de agua, que también pagué.

Además, el espacio para los pies es mínimo y la persona con la que viajé sufrió ataques de pánico. Realmente la experiencia fue espantosa. Fuimos estafadas y nadie se hace cargo.

MARTA NOWOKOLSKI

DNI 5.136.810

Río Cuarto: estafados por agencia de autos

Somos un grupo de gente que fuimos estafados por una agencia de autos en Río Cuarto, que se llamaba Nación Cosecha. Hay cientos de personas damnificadas en todo el país y en Defensa del Consumidor no encontramos respuestas, a pesar de las numerosas denuncias.

Nosotros le pagamos con tres cheques y nos dijeron, meses después, que la fábrica no le entregaba la camioneta que habíamos comprado y que fuéramos a la Justicia. A partir de ahí, no nos respondieron más ni nos devolvieron el dinero. A otras personas les ofrecían planes de cuotas accesibles y luego los estafaban.

ALIDA SONIA FUMÁ

DNI 16.110.688

Temperley: alerta sobre el estado del cordón de una calle

El cordón de la calle Golondrina al 4900, en Temperley, quedó destruido luego de que vinieran a hacer las cloacas. Antes de este trabajo, que realmente hacía falta hacerlo, la vereda estaba bien, pero la rompieron para poder realizar las tareas y nadie volvió a arreglarlo. Le tiraron un poco de mezcla y nada más. Hice varios reclamos pero de ninguno obtuve respuesta y los vecinos de la zona ya no sabemos qué más hacer.

Entendemos que, como está ahora, es un peligro para cualquiera que quiera bajar el cordón. Estamos expuestos a sufrir un accidente.

JORGELINA BORRELLI

DNI 11.513.467

¿Un acosador en la línea 159?

Es la segunda vez que me pasa y quiero hacer público que hay un hombre en la línea 159 que acosa a las mujeres mostrando su miembro. El chofer no hace nada y la gente tampoco se mete, entonces no sé más qué hacer. Lo encaré, le avisé al conductor y se bajó la remera para taparse. Siempre utiliza el mismo método: sube al colectivo con una remera larga y después se la corre para mostrarse.

Me persigue y estoy desesperada. Me paraliza. La primera vez que pasó fuimos a la comisaría y se escapó a los 45 minutos. Quiero que esto se haga eco, para que no le pase lo mismo a otras chicas, porque este hombre anda libre y nadie hace nada. Y no pasa solamente en esta línea, hay un montón de mujeres en la misma situación y no hay ninguna medida tomada como para prevenir.

LORENA ÁLVAREZ

DNI 36.804.514

No la dejen sola en la pelea contra el cáncer

Yo tengo 26 años y estoy intentando dejar atrás un cáncer de mama, pero no cuento con las herramientas para hacerlo, porque desde el gobierno no envían la droga para que pueda realizarme la quimioterapia.

Tengo dos hijas chiquitas, una de siete años y otra de uno y seis meses. Por ellas quiero luchar, me quiero curar, porque me necesitan.

Lo que me está pasando me genera una gran tristeza, porque sé que se me está yendo la vida. Es un dolor tremendo e inexplicable, no me quiero morir.

Sin esta aplicación, mi enfermedad avanza y cada vez son menos las posibilidades de sobrevivir.

En septiembre del año pasado me hicieron una mastectomía, pero en octubre me comunicaron que no me había curado, por lo que volví a hacer quimioterapia a partir de diciembre. Desde el Hospital Marie Curie, en Caballito, me prestaron dos aplicaciones y el pasado jueves tenía que regresar a una nueva sesión y no la pude hacer, porque no tienen más droga. Desde Desarrollo Social no entregan la medicación y estoy desesperada. Ahora estoy tomando morfina por los dolores. El número de expediente es 1623280.

DANIELA ALEXIA CARRAZANA

DNI 36.687.912