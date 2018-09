Una mujer realizó una grave denuncia en la que acusó a su ex marido de haber abusado de su hijo de cuatro años, además de robar y asolar la vivienda en la cual habitaban en la localidad bonaerense de Glew. Griselda Giglione, quien tiene cuatro hijos y estaba casada hace algo más de un año con un hombre identificado por sus iniciales L.L., con quien tenían un bebé en común, le comentó su caso a Crónica: "Este hombre me decía que no me podía venir a ver porque el hospital no era un lugar para chicos, me dejó internada, desvalijó la casa y se llevó todo lo que tenía de valor, además de torturar, pegar y abusar del nene de cuatro años, llamado Mateo. También se llevó al bebé y no me lo devolvió, y los familiares de él me dijeron que no me lo iban a devolver más, lo cual generó otra denuncia".

Respecto del presunto abuso, la mujer dijo: "Tras varios días de pericias psicológicas, el Juzgado N°9 de Familia determinó un allanamiento y me devolvieron al bebé. En ese momento que estaba recuperando energías luego de ser operada en la espalda, me di cuenta de que Mateo tenía golpes en el cuerpo. Me contó que lo golpeó e hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Burzaco".

Lo que después le contó su hijo fue horroroso: "Me habló del abuso, le metió un palo en la cola. Tenía reacciones, estaba nervioso, gritaba hasta quedarse sin voz, tenía espasmos y pensé que eran los nervios por haberme ausentado tanto tiempo de la casa porque nosotros nunca nos habíamos separado".

Una causa estancada

Tras denunciar el hecho en la UFI N° 1 de Lomas de Zamora, la causa pareció "caer en una meseta" y luego de pasar por otro juzgado, volvió al inicio, aunque Giglione no está conforme con la situación: "La UFI 9 que maneja el abuso sexual es la que no está trabajando, no está juntando pruebas, no procesa a esta persona. Todo lo que se hizo es porque yo estoy detrás yendo y viniendo. Esto también me trae problemas en el trabajo, tengo que tener un sueldo y una vida para ocuparme de esta causa".

Después, hizo su último reclamo: "Estoy pidiendo que active la situación, que lo llame a indagatoria, que lea los expedientes, que llame a la psicóloga a declarar, que los médicos puedan expresar lo que vieron en el nene".