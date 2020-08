Por Matías Resano

"Nos tuvimos que ir de nuestra casa para estar lejos del abusador de mi hijo", reflejó, con angustia e impotencia, la mamá de un pequeño, de tan sólo 3 años, quien habría sido víctima de un ataque sexual. La mujer acusa de tan aberrante vejamen a un tío de su niño, quien reside en la misma propiedad.

Por lo tanto, ella y el menor debieron alejarse de su domicilio, ante la falta de respuestas de las autoridades judiciales, quienes ni siquiera establecieron una restricción perimetral ni ninguna otra disposición que garantice la seguridad del niño. En la noche del sábado 21 de marzo, mediante sus pocas palabras, un nene de 3 años interrumpió el divertido juego que compartía con su madre para manifestarle una desgarradora confesión.

"Me duele la cola", esbozó la criatura, motivando la inmediata pregunta de su progenitora respecto de las causas. La respuesta fue: "No, nada a nadie", pero posteriormente dio más detalles de los motivos de su dolencia. Fue así que mencionó a su tío, cuñado de su papá, quien vive en una casa lindera, en el mismo terreno.

En consecuencia, Daiana, su mamá, radicó la denuncia dos días después en la Comisaría de la Mujer y la Familia, del barrio La Unión, de la localidad bonaerense de Ezeiza. La misma implicó la intervención de la UFI 3, a cargo de los fiscales Mariela Di Lorenzi, María Lorena González y Patricio Lo Schiavo.

Causa en la cual el médico forense halló lesiones compatibles con un abuso en la zona anal del niño. Sin embargo, las autoridades judiciales sólo determinaron un cese de hostigamiento, que establece que ninguna de las partes implicadas puede dirigirse a la otra, por ningún medio.

Por lo tanto, ante la estrecha cercanía con el acusado, el nene y su madre debieron alejarse, abandonando su propia casa. Al respecto, Daiana reconoció que "me quedé cuatro meses ahí, defendiendo el lugar de mis hijos, pero nos tuvimos que ir porque mi nene necesita estar bien y seguro".

No obstante, la mujer reveló que "mi hijo está muy mal, nervioso porque no podemos volver, y no recibe contención psicológica". En tanto, no hay avances en la investigación, recibiendo la denunciante siempre la misma respuesta. "Me dicen que debo esperar el mail de la fiscalía sobre los detalles de la causa. Siento mucha impotencia y tristeza porque estamos alejados de mi casa y de mi marido, es decir, mi hijo está lejos de su papá. Estoy desolada".