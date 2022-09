Sebastián Urquiza es un joven de 24 años que fue hallado muerto en un arroyo en la zona de Grand Bourg, luego de una semana de estar desaparecido. El cuerpo no presentaba golpes, ni agua en los pulmones, por lo que investigan las causas de su muerte.

Urquiza, casado y padre de dos hijos, desapareció el viernes 16 de septiembre y su cuerpo fue encontrado esta tarde en una zanja en un campo cercano a su domicilio. La autopsia reveló que el hombre no presenta golpes, ni heridas de bala o arma blanca, por lo que las primeras hipótesis hablan de una intoxicación como causa de muerte.

Además de esto, los forenses determinaron que el estado del cuerpo no coincide con la cantidad de días desaparecido y el ambiente en el que fue encontrado, por lo que barajan la posibilidad de que haya sido trasladado y refrigerado o bien que haya estado con vida hasta pocos días antes de ser encontrado.

Los familiares y amigos denuncian que el hombre fue "colocado" en el lugar, ya que la zona había sido recientemente rastrillada, pero no se habían encontrado ningún rastro del joven

"A las 11 de la mañana estuvimos trabajando acá y no había nada, y a las tres de la tarde escuchamos el griterío de la gente de que habían encontrado un cuerpo", aseguró Mario Arce, quien se dedica a la venta de lombrices y conoce el lugar donde fue encontrado Urquiza.

Además de esto, el hombre, que frecuentan el lugar y reconocen el ritmo de la corriente, aseguran que es imposible que el cadáver haya llegado a este punto arrastrado por las aguas.

El testimonio de la madre

Dora, la madre de la víctima, habló en exclusiva para Crónica HD y dio su opinión sobre lo ocurrido "a mi hijo lo mataron y lo tiraron como un perro acá en el campo. Yo rastrillé y no lo encontré, él no estuvo acá, él no se merecía que me lo tiren como una basura".

La mujer, que se encontraba en Buenos Aires siguiendo una pista del GPS del celular Urquiza cuando encontraron el cuerpo, sostiene que la quisieron distraer para poder colocar el cadáver en la escena. "El GPS daba que estaba en obelisco", explicó la mujer.

Sobre su hijo, señaló que era "muy querido por todo el barrio" y que no contaba con "enemigos que pudieran hacerle esto". Además, contó que estaba casado y tenía dos hijos pequeños, a que mantenía haciendo changas y juntando chatarra.

Los últimos momentos de Sebastián Urquiza

La última vez que se lo vio con vida fue el viernes, cuando cenó con su mujer y una pareja amiga. Según señalaron los testigos, el joven se retiró para ir hasta su casa y buscar un abrigo. Luego de varios minutos, y tras notar que el hombre no regresaba, salieron en su búsqueda.

Según explicó Nora, madre de Sebastián, su nuera le comentó que "él le había mandado audios diciéndole que lo perseguían y lo querían matar". Sin embargo, Nora descree esta versión y asegura que tanto la esposa de su hijo como los amigos presentes esa noche están relacionados con su desaparición.

"Yo sospecho de todo el mundo, ¿por qué la pareja amiga no se presentó en la comisaría para declarar su desaparición? Es todo muy sospechoso", comentó la mujer.

Además, contó que su nuera le dijo que había recibido un "video de Sebastián con la campera puesta", pero "eso sería imposible, porque su celular no podía tomar imagen, solo audio. Ni los audios ni ese video están en ningún lado" y resaltó que "el celular de él (Sebastián) todavía no aparece".

Sobre los consumos de su hijo y en función de la hipótesis toxicológica que barajan los forenses, la madre aseguró que el joven "solo consumía alcohol y cigarrillo armado".

El caso está siendo investigado por la Fiscalía 22.