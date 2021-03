La búsqueda de Tehuel, el joven trans de 21 años que desapareció hace 14 días, continúa en la zona de la localidad bonaerense Alejandro Korn. Crónica HD estuvo presente en el acampe de los vecinos del chico y aseguraron: "El barrio va a seguir buscando".

Eva, una de las vecinas, indicó que "viven momentos difíciles porque todavía no tuvieron ninguna noticia".

Al ser consultado sobre el principal sospechoso, Luis Alberto Ramos, quien tiene antecedentes violentos y estuvo preso por un homicidio, afirmó que no lo conocía personalmente, pero dijo que si conocía su apodo por el comentario de una amiga: Al detenido le dicen "El loco del machete".

.

Pro su parte, otra vecina aseguró: "El barrio va a seguir buscando, que lo encuentren o por lo menos nos den alguna novedad"

"Hasta ahora no tenemos nada, ninguna certeza. No nos dicen que están haciendo ni nada", agregó.

Luego, se refirió al accionar de la fiscal a cargo de la causa, Karina Guyot, quien en la tarde del miércoles le ordenó a los familiares y vecinos que colaboran en la exploración que se vayan porque entorpecían el operativo en Alejandro Korn que realizó la Policía Federal..

.

"Hoy la fiscal se enojo con la familia, fue muy cruel porque nosotros queremos saber que está pasando", manifestó la vecina de Tehuel.

"En vez de ayudarme me entorpecen el trabajo. Es una locura hacerlo en particular, no me sirve en la causa", había argumentado la fiscal. "Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero no tenemos ninguna respuesta de ellos y entonces hacemos esto porque puede ser mi hijo, mi nieto, sobrino. Puede ser el familiar de cualquier vecino y hace 15 días que no sabemos nada", sostuvo la vecina.

.