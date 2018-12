Una organización delictiva acusada de vender cocaína y pasta base al menudeo en el oeste del Conurbano y que estaba liderada por jefes de la hinchada del club Deportivo Laferrere fue desbaratada en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires en más de 40 allanamientos.



Los operativos fueron realizados por efectivos de la Comisaría de Ramos Mejía, con el apoyo de la Departamental La Matanza, Moreno, Merlo y Morón, entre otras reparticiones, en el Gran Buenos Aires y en el barrio porteño de La Paternal.



De acuerdo a lo informado, los principales cabecillas de la banda son el Oso y el Ñato, jefe y subjefe de la barra del equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino y que se autodenomina La 79, que además tendrían relación directa con miembros de la hinchada de Chacarita y también vinculación con un sector de la barra de Alianza Lima de Perú.



"Esta organización adquiría la droga en una villa de Capital que la traía al país desde Perú. Hay varios aprehendidos con personas de esa nacionalidad y no descartamos que el nexo de allá sean parte de una facción de la hinchada de Alianza Lima", señaló uno de los investigadores.



Además, relató que "los cabecillas cambiaban de lugar de manera periódica para no ser detectados, y uno de los aguantaderos usado estaba ubicado en San Martín. presuntamente vinculado a barras del club Chacarita que también estamos investigando".



Hay 14 aprehendidos en total, algunos de ellos peruanos, detenidos en la villa conocida como "La Carbonilla", ubicada en La Paternal, quienes eran los proveedores de la banda. "Los detenidos vendían cocaína pura y pasta base en La Matanza y alrededores", explicó por su parte otro de los jefes que intervino en la pesquisa.



En los allanamientos se incautaron cuatro kilos de cocaína (dos de ellos estaban en un doble fondo de un mueble en forma de ladrillos), dos de marihuana, 10 mil dólares, 200 mil pesos en efectivo, cuatro armas de fuego, municiones, dos autos, plantas de marihuana y celulares, entre otros elementos de interés.

La investigación, que permitió desarticular a esta organización, comenzó un año atrás y comprendió muchas horas de seguimiento, trabajo de campo, escuchas telefónica. y filmaciones.



En este mega operativo también participaron efectivos del grupo GAD de La Matanza, Azul, Merlo, Morón, Moreno, Pilar, Infantería, Caballería, Grupo Halcón, Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, División Traslado de detenidos, Policía Local de La Matanza y del Grupo de Prevención Motorizada.



Interviene en esta causa la secretaria N° 11 del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 03 de la ciudad de Morón.