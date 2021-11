Abigail Páez, de 27 años, es una de las detenidas por el brutal asesinato de Lucio Dupuy, que conmociona a la provincia de La Pampa. Ella es la novia de la madre del chico, Magdalena Esposito Valenti (24), también aprehendida, y es la que lo llevó hasta una posta mientras él convulsionaba. En redes sociales, los usuarios viralizaron los mensajes que la sospechosa había escrito y que expresaban un claro fastidio hacia la víctima. "A veces quisiera tener unos días a solas con Maga, ¿tanto pido?", puede leerse en uno de esos posteos.

.

Páez era muy activa en su cuenta de Twitter, en la que compartía comentarios sobre su estado de ánimo y qué ocurría en la íntimidad de la pareja con la madre del nene, a quien apodaba como "Magui" o "Maga".

Además, se quejaba de la presencia de Lucio, la cual consideraba una molestia o fastidio.

"No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir. La concha de su puta madre", cuestionó Páez en octubre, en la víspera del Día de la Madre.

Días antes, compartió un mensaje que apunta a la presencia del nene, como un incordio en medio de la relación con su novia. "Http://Www.descartandoelpibeparaculiar.com", indicó la acusada al citar una inexistente dirección web.

Uno de los posteos más crudos de Páez.

El 2 de octubre de 2021 hizo un pedido. "A veces quisiera tener unos días a solas con maga, ¿tanto pido?", posteó. Y lo acompañó de un emoji de enojo. En agosto, otro mensaje similar: "Un momento sola con maga, ya lo necesitamos", lanzó a las redes.

El 17 de noviembre hizo un posteo rutinario, que incluía, en un día largo que había arrancado a las 6 y media de la mañana "buscar a Lucio".

Otro de los tuits en que reclamaba soledad para la pareja.

Los últimos tuits son de la noche anterior al asesinato. "Atr el viernes", presagiaba. Su último posteo adelantó que se tomaría vacaciones en tres semanas. "Hoy tendría que armar la pileta, pero tengo que hacer tantas cosas que no voy a poder", escribió en otro tuit.

Páez pedía tener "un momento a solas" con la madre de Lucio.

Al día siguiente de esas publicaciones, cerca de las 21.30 del viernes, Páez llevó en brazos a Lucio hasta la posta sanitaria del barrio Río Atuel de Santa Rosa pero nadie estaba atendiendo, así que pidió ayuda en una comisaría.

Los policías se negaron a atenderlo o trasladarlo. Un joven de unos 20 años le hizo RCP al nene. Y otra mujer lo llevó a un hospital, pero entró muerto. Páez dijo -cuando entró al hospital- que la habían entrado a robar y que el nene se cayó. Las heridas de larga data del chico revelaron el historial de maltrato que padecía.