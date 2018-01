Nahir. La joven confesó haber matado a su pareja.



Sergio Rondonni Caffa, el fiscal de la causa en la que Nahir Galarza se encuentra detenida por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, negó que la joven sea trasladada a otra unidad penal.



Caffa confirmó que "no hay ningún cambio" y desestimó así las versiones que circularon esta mañana sobre un posible traslado de la joven, a la que el juez Javier Cadenas, del tribunal oral de Gualeguay, le rechazó el pedido de prisión domiciliaria con tobillera, tal como había pedido la defensa.



"Se mantiene la decisión de que sigue en la comisaría (de Gualeguaychú)", dijo Rondonni Caffa y precisó a su vez que las pericias psiquiátricas de la joven se realizarán en los primeros días de febrero.



Desestimó a su vez que uno de los destinos de Galarza (19) fuera la Granja Penal 9 "El potrero", situada a unos 17 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y que tiene población mixta.



"No se traslada a la granja penal porque hubo un conflicto con las mujeres y si se la lleva nuevamente a Paraná sería totalmente inoportuno", detalló el fiscal y agregó que las condiciones de la joven detenida "no cambiarían hasta marzo".



No hay más dudas



En otro orden, desmintió que las lesiones que presenta Galarza, y que datan de algún tiempo, provengan de golpes.



"La lesión que presenta la imputada es en la entrepierna y es por fricción, no por golpes", dijo el funcionario judicial que aclaró a su vez que pudo provocarse "por una serie de situaciones como puede ser rasparse en el deporte, al estar caminando, al sentarse, o rascarse".



Además explicó que la lesión tiene "veinte días de evolución" a la fecha, certificado por los médicos forenses.



El crimen fue cometido cerca de las 5 del 29 de diciembre, cuando Fernando (21) fue hallado agonizando en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El joven murió poco después y si bien Nahir (19) primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.



Inicialmente, la joven fue alojada en la sala de asistencia psiquiátrica del hospital Centenario a pedido del fiscal, que evaluó que estaba en estado de shock al confesar el hecho, pero luego fue dada de alta y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia.