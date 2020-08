Los investigadores a cargo de la muerte de la jubilada encontrada sin vida tras un incendio de su casa de la localidad bonaerense de José C. Paz encontraron un plomo de bala en un colchón quemado de la casa, lo que indicaría que la habrían matado de un balazo, informaron fuentes judiciales.



Los informantes precisaron que se esperan los resultados de la correspondiente autopsia, pero los peritos que volvieron a la casa de Rosario "Charo" Gómez (80), en Luis Domínguez 4242, a metros de la ruta 24, en el barrio San Gabriel, encontraron un plomo de bala introducido en un colchón de dos plazas parcialmente quemado.

.



Esto indicaría que la mujer pudo haber muerto de un balazo previo al incendio, aunque no se puede establecer por el momento hasta no tener el resultado de la autopsia, añadieron las fuentes. Lo que se espera para las próximas horas es la declaración indagatoria de Brandon Galeano (22), alias "Titi", ante la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.



En tanto, la familia espera para las 15 horas la entrega del cuerpo de la mujer para poder ser llevada l cementerio de José C. Paz, en medio de todo el protocolo por la pandemia de coronavirus. El crimen ocurrió el jueves, cerca de las 11.30, en una casa situada en la calle Luis Domínguez 4242, entre Padre Ustarro y Defensa, a metros de la ruta 24, en el barrio San Gabriel, de José C. Paz, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

.



Según los informantes, el detenido hacía trabajos de pintura en la casa de la víctima y un vecino lo vio llegar a la vivienda con un bidón de nafta. Fuentes judiciales informaron que un llamado al 911 alertó sobre un incendio en el inmueble y personal de Bomberos arribó al lugar para apagar las llamas que se habían iniciado en dos habitaciones.



Tras extinguir el fuego, la Policía halló fallecida a la víctima, quien presentaba varias quemaduras en su cuerpo, aunque las causales de muerte se sabrán después de la autopsia. Galeano fue apresado por efectivos de la comisaría 1ra. de José C. Paz en una vivienda situada en Colon al 4100, de esa localidad. El detenido esta acusado del homicidio de Gómez, que le decía "sobrino", ya que era nieto de uno de sus primos hermanos.