Una mujer santiagueña descubrió que su pareja le era infiel con otras mujeres pero, al mismo tiempo, tenía relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. La damnificada encontró los mensajes en el celular del trabajador sexual, y tras recriminarle lo hecho, recibió una feroz golpiza.

El hecho ocurrió el jueves a la mañana cuando la mujer se despertó, tomó el teléfono del hombre y comenzó a encontrar mensajes en los que descubrió que le escribían otras mujeres. Sin embargo, la mayor sorpresa se llevó cuando leyó una conversación con un hombre, con el cual mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero.

La joven rompió en llanto y despertó a su pareja para reclamarle esta situación, reprochándole los engaños y que mantenga relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero. “¿Por qué me haces esto y no vas a buscar un trabajo antes de andar haciendo esas cosas? Me puedes contagiar alguna enfermedad a mí o a los chicos”, le recriminó la denunciante que tiene dos hijos en común con el agresor.

Si bien en un primer momento él trató de negar la situación, ante la prueba latente él la tiró de los pelos y le gritó diciéndole: “Gracias a eso comes todos los días”, mientras continuó propinándole golpes de puño. Tras zafarse, corrió hasta la casa del frente donde reside su cuñada y se refugió. Luego ambas radicaron la denuncia y el hombre fue detenido.