Desde el pasado miércoles 17 de febrero la desaparición de Agustina Fabiola Casasola, la adolescente de 17 años, genera gran conmoción. Tal es así que el caso derivó en una intensa búsqueda regional e internacional. Sin embargo, este miércoles Sebastián Guzamana, el venezolano de 27 años acusado de haberla secuestrado, rompió el silencio y confirmó que se encuentra con la chica en otro país y explicó que se fueron porque la madre de ella no aceptaba el noviazgo. "Yo no la obligué", afirmó.

“Nos fuimos por miedo a lo que pudiera pasar”, dijo este miércoles por la mañana Guzamana en una entrevista radial con el programa Pan y Circo por FM 94.1, tras lo cual enfatizó: “Tenía temor que la mamá de Agus le hiciera algo a ella”.

Mientras lo buscan fuerzas provinciales y federales con apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), desde su escondite el hombre justificó su nueva identidad: “Cambié mi nombre porque quedé involucrado en muchos problemas”. Sin embargo, aclaró que nunca se negó a responder por las acusaciones en su contra. Asimismo, tampoco negó su relación con la menor desaparecida.

En cuanto a la denuncia por secuestro de la familia de Agustina, afirmó: “No estamos en el país, pero yo no la obligué”. Según su testimonio, “la gente no va a entender el noviazgo”. “Me van a acusar de acosador sexual y cosas así”, explicó. De todas maneras, dijo que tenían pensado volver a la Argentina para “aclarar todo”. “Yo voy a dar la cara”, concluyó.

Agustina Fabiola Casasola, la adolescente desaparecida, y Sebastián Guzamana, el acusado de haberla secuestrado.

Cabe destacar que el acusado de secuestrar a la menor no era un vecino desconocido. Tiempo atrás había llegado a la localidad de Aguaray diciendo ser médico, además de prometer la entrega de materiales e insumos de salud para construir una clínica de tres pisos en medio de la pandemia de coronavirus.

La clínica prometida nunca se construyó y resultó ser que el venezolano tampoco era médico ni se llamaba Sebastián Guzamana. Su verdadero nombre es Whisthon Díaz y cambió su identidad acorralado por las numerosas denuncias por estafa que tenía en su país y también en Ecuador, en donde se hizo pasar por Vice-Cónsul hasta que fue desmentido por la propia Embajada Venezolana.

La menor fue vista por última vez por testigos cuando subía a un auto con vidrios polarizados junto a Guzamana y nadie volvió a verla desde entonces.En horas de angustia y desesperación por la desaparición de Agustina, la Fundación Volviendo a Casa de Salta acompaña a la familia de la menor y se puso al frente de la búsqueda.

En esa línea, Vilma Gómez, madre de la menor manifestó que el hombre estuvo preso en Venezuela y, que tiene varias denuncias por estafa. Además, reveló que la situación irregular que lo vincula con Agustina no es la primera de ese tipo que protagoniza. “Ya hizo lo mismo en otros países con otras chicas”, aseguró la mujer, y mencionó que uno de esos casos, el más reciente, fue en Perú.

“Es mi niña, ese tipo le lavó la cabeza y la está obligando a decir todo lo que dijo, ella no es así”, apuntó la madre de Agustina, según consignó "El Tribuno". Según la señora, uno de sus hijos y una amiga, la menor nunca fue de andar sola en la calle. “Es la primera vez que pasa algo así, es una niña que no está acostumbrada a tener roce con otra gente”, apuntó Vilma. Y cerró con un mensaje dedicado a su hija: “Quiero que vuelvas, no sé qué te ha pasado, sea lo que tengas que decir yo te voy a comprender. Por favor volvé, aquí en el barrio todos esperamos volver a verte”.