Desde hace diez días nada se sabe de Abigail Carniel, que tiene 18 años, en Mendoza.

El 15 de abril pasado, cerca de la medianoche, volvía a su casa junto a una amiga cuando de golpe, en la mitad del recorrido, decidió bajarse del vehículo con la excusa de que iba a "dar una vuelta".

La familia no tiene información sobre ella desde ese momento e inició una búsqueda en el barrio Sargento Cabral, del departamento mendocino de Las Heras, golpeando puerta por puerta y mostrando una foto de Abigail. Nadie sabe nada de ella, o al menos eso dicen.

"No tenemos información. Mi hija se bajó del colectivo en pleno viaje, dice su amiga", comentó Verónica, la madre de la joven, a Crónica HD.

Abigail, que en su antebrazo izquierdo tiene tatuados los nombres de sus dos hermanos menores, no llevaba su teléfono celular. Por eso es mucho más difícil su búsqueda.

Abigail Carniel no aparece!! Dónde está??, Que le hicieron??. A 10 días de su desaparición, Pongamos su foto en todos los rincones del país!!, hasta que aparezca!!, sana y salva!

Sigamos aquí y en todas las redes!��#LasHeras#Mendoza#FaltaAbigail#Abigail pic.twitter.com/zJ1ij0tC55 — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) April 25, 2021

"Una de sus amigas dice que se juntaron con unos amigos del barrio, pero no sabemos dónde ni quiénes son. No nos dieron información. Queremos que se investigue. Ya no sé qué pensar. Que no se haya contactado con nosotros es lo más raro del mundo", comentó Verónica.

La familia de de Abigail mencionó que la Policía no parece muy activa en la búsqueda de la joven. La Justicia, hasta el momento, caratuló el caso como "averiguación de paradero".

En tanto, distintas organizaciones sociales, feministas y dirigentes de la polícia iniciaron una campaña de búsqueda y difusión en las redes sociales. Una de ellas es la senadora nacional por Mendoza (Frente de Todos), Anabel Fernández Sagasti.

Soy Anabel, en mi casa saben donde estoy pero en las de Abigail y Mailén no.



Abigail Carniel tiene 18 años y es de Las Heras. Mailen Sogbe tiene 16 años y es de La Favorita, Ciudad de Mendoza.



⚠️ #Difundir y si las ven llamar #URGENTE al 911#FaltaAbigail #FaltaMailen pic.twitter.com/NNtUdGqWRX — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 24, 2021

"Te estamos buscando desesperadamente. Te extrañan tus hermanos y tu papá. Te queremos sana y viva. Estoy desesperada. Por favor, vení a casa que tet esperamos. Y si alguien la tiene, dejala ir a mi hija. Es una nena. La quiero viva", pidió angustiada Verónica.