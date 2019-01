Yamila es una joven mamá que vive en José C. Paz junto a su hija y su mamá Natalia, quien la busca incansablemente. "Temo lo peor", dijo la mujer quien agregó algunos detalles de los últimos movimientos de su hija.

"Se había quedado sin trabajo y fue a la Anses, pero nunca llegó", contó y detalló que era una chica "muy confianzuda y tranquila" y por eso Natalia teme que alguien pueda haberla engañado con la chance de un trabajo.

"La policía me pregunta a mi si se algo. Mi nieta no para de llorar, la necesita", agregó sobre la chica de 23 años de la cual no se sabe nada desde el 4 de enero pasado.