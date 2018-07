Se trata de Gisele, ex pareja de Cristian Díaz, de 36 años, quien fue asesinado de cuatro disparos efectuados, aparentemente, por Cristian Pity Álvarez en el barrio porteño de Villa Lugano. La mujer declaró que si lo viera al cantante "lo mataría".



"Él no tenia problemas con nadie, era un padre ejemplar. No era dealer y no vendía droga. Con Pity se conocían del barrio, nada más. No habían sido amigos. Cristian hacía changas, yo me lo cruzaba cada vez que venía a ver a mi hija", afirmó.



Luego, relató: "A mí me llamó mi comadre, me dijo que le habían tirado tiros a Cristian y que le avisó a mi hija que estaba durmiendo cuando sucedió. Inmediatamente, me preocupé por cómo iba a estar mi hija. Ella bajó del edificio y vio al padre tirado en el suelo pero la policía no la dejó pasar porque es menor".



La hija de 16 años de Gisele se encuentra con las hermanas de la víctima. "El Pity mató al padre de mi hija", dijo entre lágrimas.



También explicó que el cantante siempre tenía episodios violentos en el barrio Samore: "Salía por la ventana, tiraba tiros al aire y lanzaba cosas por la ventana. Además, tenía problemas con la vecina de al lado".



"El cuerpo de Cristian está en la morgue y la policía me dijo que lo están buscando al Pity porque tiene pedido de captura. Ahora fue el padre de mi hija, ¿y después quién será?", se indignó la mujer, que agregó que Diaz también tenía una hija de 9 años con otra pareja.



Las declaraciones de la ex pareja de la víctima