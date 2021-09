Este lunes por la tarde, un chofer en la autopista nacional Córdoba-Rosario fue detenido por la policía cordobesa cuando automovilistas alertaron a las autoridades de una instancia de maltrato animal. El hombre fue demorado tras arrastrar por la ruta a un perro que estaba amarrado a la caja del vehículo.

Según informa La Voz del Interior, otro conductor que transitaba por la autopista llamó a los uniformados manifestando que el sujeto "arrastraba en una furgoneta en dirección a Pilar a un can, omitiendo el pedido de los usuarios de la vía que detuviera su marcha". El conductor fue detenido en medio de la autopista, cerca de la localidad de Pilar:

Los rastros del maltrato en la camioneta del chofer.

"Se procede en el kilómetro 699 a identificar la camioneta tratándose de una KIA divisando en su caja un can mestizo adulto joven macho", señalaron los policías al diario provincial. Las fuerzas de seguridad procedieron a arrestar al conductor de 50 años, quien aseguró no haberse percatado de que el can se había caído del vehículo. Su camioneta también fue secuestrada.

El perro, por su parte, fue trasladado a una veterinaria para tratar sus heridas. Cuando lo encontraron, el perro tenía sangre en su boca y patas, producto de la fricción que sufrió al intentar enderezarse mientras era arrastrado. Un veterinario oficial constató las lesiones del perro "con laceraciones profundas en cuatro miembros y región de la ingle".

Las heridas sufridas por el perro tras metros de arrastre.

El detenido fue acusado por infracción a la ley 14.346, o Ley Sarmiento, por maltrato animal. Según la norma, al comprobarse la instancia de violencia contra el animal podría ser castigado con prisión de quince días a un año.

Condenaron a un hombre que prendió fuego al perro de su vecina

En otro brutal caso de violencia animal, la Justicia de Tucumán emitió este martes una condena única a nivel provincial y de las primeras a nivel país. César Omar Díaz fue sentenciado con una pena de ocho meses de prisión en suspenso por haber prendido fuego y asesinado a un perro en la ciudad de Alderetes.

.

En septiembre de 2020, el carnicero bañó en nafta y prendio fuego al perro de su vecina, Rocky, causando su muerte. Según se descubrió, Díaz se había enojado con el can por aparearse con su perra. Luego de un juicio abreviado se estableció que el carnicero por profesión había sido el autor material y responsable del delito de maltrato y crueldad animal.

El acuerdo entre las partes consistió en la pena de ocho meses de prisión en suspenso, siendo el máximo un año. Además, al acusado se le obligará a realizar un tratamiento psicológico y deberá reparar económicamente a la víctima con la suma de 20 mil pesos.