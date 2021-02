Una desgarradora denuncia de una joven en Facebook se transformó en una historia que caló hondo en la ciudad de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz.

La piba realizó un posteo en la popular red social, contando que un conocido malviviente del lugar le había robado a "Colorado", un caballo que había pertenecido a su abuelo y que ella heredó tras su muerte en 2018.

El equino fue adquirido por el anciano tras haberse jubilado de Estancia La María, donde trabajó durante varios años.

"Me genera tanta impotencia y dolor, porque me arrebataron algo muy importante, para mí era más que un caballo. Tenía un gran valor sentimental [...] Me quitaron un animal que él me dejo a mí con tanto amor", reza la suerte de comunicado elaborado por Sofía Garboso en su perfil, adjuntando el cruel video que le llegó a su padrastro, quien también trabaja en la estancia. "Me mataron a mi Colorado", lamentó.

El momento que el malviviente asesina al caballo.

El acusado, de iniciales J.C.M., además posee un frondoso prontuario, con varias denuncias realizadas contra el por distintos delitos. La muchacha fue consultada por medios locales acerca del robo múltiple del que fue víctima y afirmó: "El de Colorado es el robo que más me dolió, porque ese caballo me lo dejó mi abuelo el día que se jubiló de La María, y ahora en marzo se cumplen tres años de que falleció".

"En los otros videos que nos mandaron se ven varios caballos de La María, que también son robados porque ellos siempre andan por ahí", expresó también Sofía.

No es la primera vez que ocurre

"Me han llegado varios testimonios en los que hicieron denuncias porque ha entrado a las estancias a robar animales y causar daños materiales, y que nunca la Justicia nunca ha hecho nada porque el se avala en su discapacidad", apuntó Sofía en la nota que le realizaron para el portal UVC Noticias.

Asimismo, la piba agregó que "si vamos al caso, mi padrastro también tiene una discapacidad, tiene un 60% de discapacidad en las manos y en diciembre tuvo un pre infarto, él no puede estar renegando todo el tiempo con esto".

.

Alguno años atrás, indicó que lo denunciaron porque su hermano, menor de edad, había sido amenazado por él y otras personas a la salida del colegio. "A mi mamá la llamaron del colegio diciéndole que afuera estaba el y otras personas mayores amenazándolo a mi hermano", indicó Sofía.

Su padrastro, quien tiene problemas de salud, tiene que lidiar con esta situación mientras trabaja en la Estancia. "Está todo el tiempo comunicándose para ver cómo estamos, no puede ser que andemos con miedo", sentenció Sofía