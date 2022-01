La familia de Celia Ester Acosta , la joven de 29 años que fue encontrada asesinada a puñaladas el sábado pasado en la ciudad santafesina de Carcarañá, Justicia. La pareja de la víctima, quien lo había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género, es el principal sospechoso del femicidio y es intensamente buscado.

"Quiero que arreglen esto. Quiero justicia. Quiero que los que hicieron esto a mi hermana se entreguen", Cristian , hermano de Celia. “Le habían dicho que le iban a dar un botón de pánico y no le habían dado nada” , expresó.

Además, contó que su familia se enteró "por Facebook" de la muerte de Celia y no por un llamado de la Policía o de Fiscalía . A su vez, detalló que a los hijos de la víctima todavía no le dieron la noticia. "No les queremos decir nada. Son chiquitos" , puntualizó.

La pareja de Celia es señalado como el principal sospcehoso del femicidio. "Es medio raro el chabón. Yo le dije que no quería que le pegara ni que ella sufriera. Una vez viajé a Carcarañá porque estaba golpeada. No la dejaba en paz. Tengo vecinos de testigo de que la vivía molestando y ella hizo las denuncias. Tiene como tres presentadas contra él, pero la seguía molestando. Le decíamos que se venga para Casilda", expresó.

No obstante, Cristian relató que una vecina le contó "que vio cuando el chabón la estaba golpeando adentro de la casa".

El hermano de la víctima agregó que a Celia le habían prometido que le iban a entregar un botón de pánico por las denuncias de violencia de género. Sin embargo, nunca llegó. "No le dieron nada", sentenció. Además, detalló que en la ciudad "hay un solo móvil policial y dos oficiales nada más".

La Policía secuestró dos teléfonos en el domicilio, donde la v, que serán enviados a peritar.

El lunes se realizaron dos movilizaciones, una en la ciudad de Carcarañá y otra en Casilda para pedir por el esclarecimiento del brutal femicidio.

Cómo descubrieron el cadáver de la víctima del femicidio:

El hallazgo del cadáver ocurrió el domingo pasado. El mismo presentaba heridas de arma blanca en el abdomen y manchas de sangre en el piso, cerca de la puerta de ingreso a su casa, situada en la calle Río Colorado al 1000, en esa localidad a 49 kilómetros al oeste de Rosario.

Voceros policiales indicaron que efectivos de la Comisaría 3º recibieron un llamado telefónico y cuando concurrieron al domicilio, los vecinos manifestaron que hacía varios días no veían a nadie en la casa y que comenzaron a sentir un fuerte olor nauseabundo.

El fiscal de turno, Santiago Tosco, ordenó la comparecencia de los efectivos del Gabinete Criminalístico de la vecina ciudad de Cañada de Gómez y de un médico legista.

A su vez, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez y la médica de policía levantaron el cadáver, aconsejaron realizar una autopsia y manifestaron que la víctima presenta a simple vista lesiones de arma blanca en abdomen y que posiblemente estaría fallecida desde hacía tres días.