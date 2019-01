Un hombre de 38 años fue asesinado de un balazo en el pecho cuando quiso evitar el robo de su moto, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, el pasado 1º de enero durante la tarde.

La víctima, Héctor Montefusco, iba a bordo de una moto junto a su novia cuando ambos fueron interceptados por dos "motochorros" armados con fines de robo.

Según las fuentes, Montefusco se resistió al asalto y uno de los malvivientes efectuó al menos un disparo que impactó en el pecho del hombre que vivía en el barrio.

Sabrina, la mujer de Montefusco, se refirió al asesinato de su marido y publicó una desgarradoras líneas en Facebook.

"Sos el amor de mi vida.... Mi gran amor.... Te voy amar por el resto de mis días. Dios te reciba mi ángel con los brazos abierto! Perdón mi rey no pude salvarte. Nunca te resististe, jamás! Te me fuiste en mis brazos. Cuanto te amo mono! Por vos siempre de pie y voy a tratar de ser fuerte como vos siempre me enseñaste.. Te amo mono te amo!", publicó su mujer en sus redes sociales.