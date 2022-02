Con la mejilla cortada y un cuello ortopédico por un daño en la cervical, la agente municipal agredida a trompadas y empujones en una hamburguesería de La Plata, donde realizaban una fiesta sin autorización, habló con Crónica HD sobre cómo comenzó el conflicto. "La madre del dueño del local es la que me agarra la capucha de la campera y me golpea la cabeza y en la espalda", aseguró.

La golpiza ocurrió cuando inspectores de Control Ciudadano del municipio de La Plata fueron alertados por un llamado al 147 de Atención Vecinal por ruidos molestos y el desarrollo de una fiesta clandestina en un local gastronómico Otilia Burgers, ubicado en calle 4 y 53, en la capital bonaerense.

Al llegar, los inspectores observan que unas 80 personas bailaban en la terraza, por lo que el responsable del operativo entrevistó a uno de los dueños del comercio, a quien notificó que la habilitación del local no corresponde con la actividad de la propiedad, por lo que debían desalojar.

Sin embargo, los propietarios informaron que era una fiesta privada y se negaron a suspender el evento, indicaron desde la comuna. "Estabámos terminando el procedimiento de clausura del comercio. Salimos el supervisor, un inspectora y yo detrás. En ese momento, el dueño es el que le pega un codazo al supervisor. No se imaginaba que yo tenía el celular para realizar el registro del procedimiento. Cuando le digo 'no lo toques' y esta persona, de manera muy brusca, me tira el celular de la mano", contó Verónica Bustos, la mujer agredida, en diálogo con Crónica HD.

"Cuando me agacho a agarrar el celular, la madre del propietario es la que me agarra la capucha de la campera y me golpea la cabeza y en la espalda. Me pisa el celular para que no lo pueda recuperar", continuó la inspectora, quien aseguró que intentó sacarse el abrigo para poder zafarse de la golpiza.

Tras lograr controlar la situación, los inspectores realizaron la denuncia en la Comisaría Primera y aportaron el video de la agresión, que quedó registrada por el celular que cayó al suelo.

"Nosotros clausuramos cerca de las 4 de la madrugada del domingo y en el transcurso del día, volvieron a abrir y sufrió una reclausura a la tarde nuevamente", señaló Bustos. Y sobre la clausura, aclaró: "Otilia esta habilitada, pero la sanción fue sobre el dueño que dice vivir en ese lugar, pero no tiene entrada independiente. El señor hizo una fiesta por su cumpleaños en el comercio gastronómico, con 80 personas. En sus redes están las fotos de la invitación. La fiesta existió, nosotros lo corroboramos".

Además, la inspectora remarcó la necesidad de contar con apoyo policial en los procedimientos: "Es muy importante el acompañamiento de la Guardia Urbana de Prevención, que son los mismos compañeros que tienen el compromiso con el cuerpo que los inspectores de la nocturnidad. Ellos no tienen formación policial y nos acompañan hasta dónde pueden, porque reciben las mismas agresiones que nosotros".