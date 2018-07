El joven murió en el acto mientras que su hermana falleció en el hospital.

Los padres de los jóvenes atropellados por un vehículo en la ciudad bonaerense de Adrogué despidieron a sus hijos fallecidos a través de Facebook.

Freddy Palavecino, padre de Alfredo de 26 años y de Maricel de 24, escribió: "Amores de mi vida, cada minuto que pasa su ausencia pesa sobre mi alma que ya no puede más. Dios, cuánto dolor. Se los dije y se los repito: los amo Fredy y Mar".

En tanto, la madre de ambos, le dedicó un posteo a cada uno de sus hijos. A Alfredo, le escribió: "Te fuiste mi hijo grande. No sé cómo juntar los pedazos de mi corazón. No puedo, no quiero renunciar a tu risa, a tus palabras, al día a día junto a tus primos, a las bromas a tu tío, al verte jugar como un niño con tu sobrino. ¿Cómo seguir sin ti, Fredito?. Te amo, flaki".

Para su hija Maricel, publicó: "Mi gordita hermosa, cerraste tus ojitos y apagaste la chispa de alegría de la familia. Extrañaré tu risa contagiosa, tu compañía en los momentos difíciles, tu fortaleza ante la vida".

Continuó: "Mi luchadora, hoy decidiste seguir a tu hermano. Estuvieron juntos hasta el final y seguirán juntos como dos ángeles que nos darán fortaleza desde el cielo. Te amo, Mar".

El hecho ocurrió este sábado por la madrugada en la intersección de Seguí e Yrigoyen, cuando el conductor de un Volkswagen Gol chocó contra la moto en la que circulaban los hermanos. El agresor se dio a la fuga pero efectivos lograron dar con su paradero y lo detuvieron.

Alfredo, el joven de 26, murió en el acto. En tanto, su hermana falleció este martes en el hospital Oñativia de Rafael Calzada.