Cristian soñaba con conocer América Latina en bicicleta.

Los restos del ciclista argentino asesinado este martes 15 en el estado brasileño de Río Janeiro llegaron a la localidad bonaerense de José C. Paz, donde serán despedidos por familiares, amigos y allegados de la víctima.

La hermana de Cristian Corizzo de 44 años, Romina, publicó un comunicado y pidió tener una despedida "íntima". Además, le dedicó sentidas palabras a su familiar.

"Sus restos llegan a la ciudad que lo vio conocer su sueño, conocer América Latina en bilicleta. Este sábado mi madre y yo recibimos su cuerpo luego de un arduo proceso legal, en el que el Municipio de José C. Paz nunca dejó de acompañarnos", manifestó.



Agregó: "El mismo país que le quitó la vida a mi hermano, me dio la posiblidad de conocer a una persona hermosa, Lincoln Grooski. Él lo acompañó durante los cuatro días que estuvo hospitalizado y me puso al tanto de la situación".

Para finalizar, pidió "respeto" para que el velorio de Corizzo sea un encuentro íntimo entre familiares y amigos del afectado.

Días antes del anuncio, agradeció a través de Facebook el apoyo de usuarios de la red social y allegados a Cristian: "Gracias a todos ustedes el caso de mi hermano tomó un estado increíble".