El hermano de Carlos Fabián Manduca (49) el diariero asesinado el jueves en la localidad bonaerense de Caseros por tres delincuentes que lo asaltaron y le robaron la camioneta, dijo hoy que "lo mataron como a un perro" y tras reclamar que el caso "no quede impune", pidió que el adolescente detenido anoche continúe preso.

Marcelo Manduca, habló con los periodistas en la puerta de la casa de sepelios "Casa Martín", ubicada en Av. San Martín 3175, donde esta el viernes por la mañana fueron velados los restos del canillita asesinado, y explicó que tanto él como el resto de sus familiares están "consternados" por lo que le pasó a su hermano y reclamó "justicia para todos". El cortejo fúnebre recorrió la Municipalidad y luego los restos fueron trasladados al cementerio de Pablo Podestá.

"Estamos consternados y esperando para llevarlo a su descanso eterno. Yo solo espero que el detenido quede preso, otra cosa no puedo esperar. Que quede guardado para que se haga justicia para todos, para mi hermano y para mis sobrinas", dijo el hombre, quien resaltó y agradeció el trabajo de "la policía y de la gente de la municipalidad" local.

"El intendente estuvo a disposición nuestra en todo sentido, a la mañana y a la noche. A mi hermano lo mataron como a un perro", agregó Manduca, tras lo cual explicó que ambos salían todas las mañanas "a trabajar como cualquiera buen vecino".

"Nunca estábamos con miedo, porque nunca nos pasó nada. A las 5 de la mañana ya andaba gente por las calles y estábamos bien", dijo.

Anoche, un adolescente de 17 años fue detenido acusado de ser uno de los autores del crimen del diariero tras un allanamiento realizado en la localidad de El Talar de Pacheco, partido de Tigre.

Si bien la confesión no tiene validez judicial, fuentes policiales indicaron que el adolescente reconoció su participación en el hecho delante de un familiar.

"La policía se portó muy bien, no se puede decir nada, también el secretario de Seguridad de Tres de Febrero, el intendente, todos se portaron bien y nada estuvo fuera de lugar. También agradezco a toda la gente que estuvo en la marcha de anoche. Yo no pude estar porque no estaba bien de de animo para enfrentar una marcha así", afirmó.

Manduca agregó que "ojalá que sea el último caso el de mi hermano y no quede impune. Hoy nos cambio la vida. Es una desgracia que le saquen la vida como se la han sacado a mi hermano".