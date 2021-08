La Justicia de Tucumán imputó a un joven de 23 años acusado de irrumpir en el domicilio de su ex pareja, a quien golpeó en la cabeza con un arma y la arrastró por el suelo, y luego apuntó a la beba de 2 años de ella. En medio del ataque, el violento abrió una garrafa y quiso prenderle fuego la casa de la mujer pero no lo logró.

La imputación fue definida este jueves a pedido del Ministerio Público Fiscal de esa provincia en una audiencia, en la que trataron también el control de la aprehensión, la formulación de cargos y el pedido de medidas de coerción.

De esa manera, el acusado fue imputado por "amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones agravadas y violación de domicilio, en calidad de autor".

El fiscal auxiliar Alejandro Andole, en representación de la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género II, a cargo del fiscal Gerardo Salas, que investiga el caso, solicitó la prisión preventiva por 90 días para concretar las medidas que restan producir.

Ese pedido estaba fundado en los peligros procesales de entorpecimiento de la investigación y riesgo de fuga. En ese sentido, la jueza hizo lugar al pedido, aunque por 45 días, indicaron fuentes judiciales.

El violento episodio por el que fue imputado el joven ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del pasado 11 de febrero en un domicilio del barrio Alejandro Heredia, en Tucumán.

Tras irrumpir en la vivienda, el acusado tomó a su ex pareja del cabello y la arrastró por el suelo ocasionándole lesiones. Después, abrió una garrafa y buscó fósforos, con la intención de prenderle fuego a la casa.

La audiencia virtual en que fue imputado el acusado de 23 años en Tucumán.

Al no lograr su cometido, golpeó a su ex pareja en la cabeza con un arma de fuego y le gatilló pero no salió el disparo, por lo que la golpeó a patadas en la espalda.

Antes de irse, el sujeto le apuntó con el arma a la hija de un ex, una beba de dos años, mientras las amenazaban con matarlas. Al escuchar la situación, los vecinos se acercaron al lugar e intervinieron para que el sujeto se retirara.