Ni los ídolos de la infancia se salvan de la inseguridad que azota a la sociedad día a día. El domingo por la mañana le desvalijaron la casa a Oscar Demelli, más conocido como "La Momia", el épico personaje de Titanes en el ring.

Un grupo de delincuentes entraron a su vivienda en el municipio de San Isidro y le robaron todo lo que pudieron: dinero, joyas, ropa, computadoras y hasta la PlayStation de su hijo. Afortunadamente, su familia no estaba en la casa mientras los malvivientes actuaban.

Robaron y destrozaron la casa de Oscar "La Momia" Demelli.





Demelli dialogó con Crónica y contó detalles de la triste jornada que vivió: "Yo estaba trabajando y mi familia había salido a hacer sus cosas. Cuando mi suegra vuelve a la casa, se encuentra con todo desordenado".

El hombre de 73 años sostuvo que "fue muy raro todo" porque "no forzaron ninguna puerta ni ventana". Asimismo, expresó su bronca frente a lo sucedido y agradeció que su familia esté bien: "Por una parte estoy contento porque mi familia está bien, no les paso nada. Pero también estoy muy triste porque no se puede seguir viviendo de esta manera".

La Policía Científica en la casa de Oscar "La Momia" Demelli.

"La Momia" es un personaje muy querido en el ambiente televisivo, ya que supo producir y encabezar el ciclo Titanes en el ring. "Me da mucha bronca que me haya pasado esto cuando yo sólo supe robar sonrisas de miles de chicos. Me da impotencia, se llevaron lo que yo con mucho esfuerzo conseguí durante toda mi vida", contó Demelli detalló que le robaron "una alta cantidad de dinero", la cual estaba destinada a paga unas cuentas y a un regalo que quería hacerle a su hijo.

Le desvalijaron la casa a Oscar "La Momia" Demelli.

Por otra parte, sospecha que el que entró a su casa "era alguien que ya había estado, había observado todo de antemano". "Le pregunté a todos los vecinos y nadie vio nada, esto fue en plena mañana, a las nueve", agregó Demelli, quien aseguró que "los pobres y la clase media no existimos, acá sólo hay cámaras para los más ricos".

A modo de conclusión, dijo: "Ustedes no saben lo feo que se siente salir de su casa toda ordenada, prolija, y volver y que esté todo desordenado".