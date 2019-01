El joven falleció tras agonizar durante horas y la víctima continúa internada.

La fiscal que lleva el violento intento de femicidio seguido por suicidio de Santiago del Estero, dio escalofriantes detalles de la relación entre la joven que lucha por su vida tras ser acribillada y su ex novio que falleció tras agonizar durante horas después de pegarse un tiro en la cabeza.

La Dr. Marta Ovejero, que interviene en la investigación del intento de femicidio contra Luciana Fioretti de 25 años, reveló que el autor de los disparos, Santiago Sosa de la misma edad, era un "joven adicto a las drogas desde hace varios años. Su adicción generó una serie de problemas y ellos se separaron".

Agregó: "Los jóvenes estaban separados hace tres meses luego de permanecer juntos durante siete años. Durante ese tiempo, tuvieron dos hijos, uno que tiene 4 y el restante de 6. Según manifestaron fuentes cercanas, Sosa mostró indicios de violencia luego de volverse adicto a las drogas".

En tanto, la prima de la afectada, Beatriz Garnica, contó en diálogo con Elliberal.com.ar: "Hace años que sus días eran una tortura. Ya no sabía donde más pedir ayuda. Nunca alguien hizo algo cuando ella contaba las amenazas. Fue a más de cuatro comisarías pero no tuvo respuestas. Le dijeron que como no tenía golpes no le podían recibir la denuncia".

"Las amenazas eran constantes y contundentes. Él le decía todo el tiempo que la iba a matar. La amenazaba con matar al hijo mayor que tienen en común", detalló.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.