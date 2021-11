"Fue mi peor día”. Con esa frase, una mujer que iba a buscar a sus hijos a un colegio comenzó a relatar en redes sociales el abuso que sufrió el lunes último.

El ataque ocurrió alrededor de las 16.30. "Yendo a buscar a la escuela por la calle 185 y 32, me sale un pibe del campo para querer robarme", contó la víctima al referirse a un punto que queda en el límite de las localidades platenses de Melchor Romero y Lisandro Olmos.

El agresor la soprendió porque se ocultaba entre unos pastizales altos que emergen a los costados de las calles.

.

El delincuente la tiró de la bicicleta en la que ella circulaba. La tomó del cabello y la arrojó al suelo. Luego le quiso sacar el teléfono celular pero, al percatarse de que no lo llevaba encima, la siguió agrediendo y abusó de la víctima.

"Me pedía el celular y yo no lo tenía, no lo había llevado. Como vio que no lo tenía, me manoseó toda y me pegó. Gracias a Dios, no pasó a mayores porque empecé a gritar, a pedir ayuda y él se fue”, detalló la mujer.

Por su parte, Evangelina, tía de la víctima, en diálogo con Infocielo, sostuvo: "Ella le quería ver la cara pero él no se lo permitía ya que le metió los dedos en el ojo; le pasaba la lengua por la cara. De suerte no la mataron, pero por ahí si agarran a un niño pueden matarlo”.

.

En tanto, otros familiares dijeron a la prensa que los agentes de la comisaría 7ma. de La Plata no le quisieron tomar la denuncia sobre el hecho en el momento porque “estaban haciendo cambio de turno”.

También sostuvieron que, en la zona donde ocurrió el ataque, ya se habían registrado episodios de características similares.