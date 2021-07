La muerte de Tobías Suárez, de 2 años, destapó una historia de maltratos y abandono con acusaciones cruzadas entre sus familiares. La furia de los allegados está dirigida a su madre Erika Julieta Suárez, de 30, y a su concubino Jorge Julio Rodríguez, de 34, quienes están detenidos por el asesinato. "El bebé estaba al cuidado de su tía, la mamá se lo llevó hace un mes y pasó esto", revelaron fuentes cercanas a la familia a cronica.com.ar.

Julieta Suárez (30) y Jorge Rodríguez (34), la pareja detenida (Facebook).

Todo comenzó entre la noche del viernes y la tarde del sábado en una casa situada en Buchardo y Saavedra, en el barrio Bosch, en el partido bonaerense de Zárate, ubicado a unos 90 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Suárez, la madre, llevó al bebé al hospital San José de Campana porque supuestamente estaba "frío", pero murió poco después por un fuerte golpe en el cráneo, según determinó la posterior autopsia. Los médicos también detectaron que el chico tenía golpes en distintas partes del cuerpo; así como quemaduras con cigarrillo y más traumatismos de vieja data en el torso y la espalda. Así dieron intervención a la policía, que detuvo a la mujer y a su pareja.

"En el hospital, no paraba de llorar. Decía que el nene se había caído y golpeado la cabeza durante el día anterior, pero que no lo llevó antes porque no le pareció que estaba mal, que había comido y todo", detalló una fuente cercana a la familia a cronica.com.ar.

.

Ante el fiscal Alberto Gutierres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Zárate - Campana, Suárez se negó a declarar, pero quien sí lo hizo fue su pareja, Rodríguez, quien tenía una pulsera electrónica en una causa que tramita en un Juzgado de Familia de Córdoba.

El hombre apuntó a la mujer como autora del crimen y aseguró que al menos la había visto pegarle a su hijo en cuatro oportunidades. Al ser consultado por qué no lo evito o si no había visto las lesiones en Tobías, no supo que responder, indicaron las fuentes judiciales.

.

Así, Gutierres dictó la detención a ambos y los imputó como coautores del "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento", que prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

La denuncia de sus familiares: el abandono y maltrato que sufrió Tobías

La condena social es la manera que encontraron los parientes de Tobías para denunciar la inoperancia de la justicia. Es una muerte que podría haberse evitado, sostuvieron en distintos posteos de la red social de Facebook.

Sus tíos publicaron imágenes de los detenidos y brindaron detalles de la vida del chico. "Mató al bebé que crío mi mamá porque (Suárez) lo abandonó cuando él tenía 15 días", escribieron.

Los escraches de la familia de Tobías contra Suárez (Facebook).

Tiempo después, Suárez fue dada por "desaparecida y todos salieron a buscarla, apareció", indicó un tío del chico. "Mi hermana tuvo Covid-19 positivo, el bebé fue a los brazos (de quien) cualquiera podía imaginar eran los mejores, su mamá biológica, que le arrebató la vida a golpes", denunció en un posteo de Facebook.

Los escraches de la familia de Tobías contra Suárez (Facebook).

La mujer que se hizo cargo de Tobías es su tía paterna, según pudo conocer este medio. "El padre biológico no podía tenerlo, se lo dio a su hermana para que lo pueda criar ella, lo tuvo re bien, pero se le prendió fuego la casa", indicó la fuente cercana a la familia.

"Suárez vino a buscar al nene hace un mes, se lo llevó y pasó esto. Una jueza había dictaminado que ella tenía la custodia porque era la madre", agregó. Además de Tobías, Suárez tendría tres hijos más a cargo.