El espeluznante caso conmoció los habitantes del partido bonaerense de Tigre. Un h ombre de 34 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado a un amigo de un palazo en la cabeza, descuartizar el cuerpo y colocarlo en bolsas de residuos en el interior de una heladera de su casa de la localidad bonaerense de El Talar, en Tigre. Y el arrestado confesó haber sido el autor del hecho ante la Policía.

¿Pero cómo se originó la pesquisa que consiguió la captura del acusado del brutal crimen?

La investigación comenzó el sábado 9 de octubre cuando Noelia, hermana de la víctima, denunció que su hermano, Abel Leonardo Barrios, de 31 años, había desaparecido sin dejar rastro, precisaron fuentes policiales citadas por Infobae.com.

Barrios, describe la mujer, se había retirado de su casa de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, en su Chevrolet Corsa y, desde entonces, nunca más pudo comunicarse con él.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese partido bonaerense comenzó así una intensa búsqueda, que lo llevó hasta Gustavo Arbelo , un vecino de El Talar de 34 años, amigo de Barrios y domiciliado en una vivienda de la avenida Hipólito Yrigoyen al 1800, donde se comprobó que estuvo la víctima poco antes de desaparecer.

Cuando Arbelo llegó a la comisaría para brindar su testimonio, entró en shock y confesó a los efectivos que había mantenido una discusión muy fuerte con Barrios, tras consumir estupefacientes, para luego asesinarlo de un palazo en la cabeza, descuartizarlo con una sierra y guardar los restos mortales en una heladera.

Arbelo quedó detenido bajo la acusación de haber cometido el crimen, con intervención del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro. Pero su autoincriminación, no obstante, no tendrá validez en la causa si no la reitera en una declaración indagatoria ante la Justicia.