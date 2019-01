Los dos ex policías federales detenidos por el asalto a una financiera y el crimen de un efectivo bonaerense en Vicente López y un sospechoso aún no localizado que también es ex miembro de la fuerza, tienen antecedentes por dos robos millonarios y resonantes ocurridos en 2009 en el Banco Nación del barrio porteño de Nueva Pompeya y en una sucursal del Galicia del microcentro en 2011.



Según un documento de la Policía Federal Argentina (PFA), Ángel Fabián Martínez (42) fue el policía que el 9 de septiembre de 2009 actuó como "entregador" y cómplice de la banda que llegó a la sede del Banco Nación ubicada en Abraham Luppi al 1000, casi esquina Tilcara.



Cuatro encapuchados, entre ellos el otro ex policía detenido este martes tras el asalto a la financiera, Adrián Federico Romero (36), llegaron al banco luego del horario de cierre e irrumpieron rompiendo una puerta de blíndex con un ariete.



Tras reducir a los empleados con armas de fuego, los ladrones ingresaron al sector del tesoro -que en ese momento se encontraba abierto por tareas de la sucursal- y se apoderaron 2.618.620 pesos y 142.911 dólares.

Martínez era el policía que se encontraba dentro del banco y que, de acuerdo a la investigación, no sólo omitió accionar las alarmas correspondientes sino que alertó del robo desde fuera del búnker cuatro minutos después de ocurrido, tiempo que les permitió a los encapuchados ingresar y retirarse del lugar con el dinero.



Por ese asalto, Martínez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 a cuatro años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de "robo con armas, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo acreditado, agravado por resultar al momento del hecho miembro de una fuerza policial".



En el mismo juicio, el otro ex policía detenido este martes, Romero, a quien le dicen "Patova" y ya estaba exonerado desde 2009 de la PFA, fue condenado a tres años de prisión por "robos con armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada".



Pero "Patova" Romero recuperó la libertad y volvió a ser detenido e imputado por otro robo a un banco, esta vez el registrado el 21 de enero de 2011 en la sucursal Diagonal Roque Saenz Peña 865 del Galicia.



Ese asalto tuvo una gran repercusión porque contó con la particularidad de que mientras se concretaba otros cómplices de la banda montaron un operativo de distracción para la policía, que incluyó el incendio de un auto en Tucumán y 9 de Julio, una bomba incendiaria "molotov" en un cajero automático en un banco Superville de Montevideo 498 y una amenaza de bomba en un local de comidas rápidas de la cadena Mc Donalds, en Uruguay 790.



Según la investigación que en su momento encabezó el actual jefe de la PFA, comisario general Néstor Roncaglia, cuando estaba a cargo de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc), Romero fue uno de los cinco delincuentes con gorras y lentes de sol que a las 17.09 de ese día irrumpieron armados a la sede bancaria.



La banda desarmó al policía que estaba en el interior, copó el banco, accedió al sector del tesoro y se apoderó de 2.573.176 pesos, 90.000 dólares en efectivo y otros 68.150 dólares y 35.400 pesos en cheques de viajero.



Entre los seis imputados detenidos y acusados por este asalto, figura también el hombre que es ahora buscado como sospechoso de haber participado este martes del asalto y el tiroteo en el que mataron al teniente primero Marcelo Pablo Acuña (52) en la puerta de una financiera de Vicente López.



Se trata de otro exonerado de la PFA, de 47 años y con varios antecedentes penales, agregaron los voceros consultados.