El detenido de Entre Ríos.





Detuvieron a una mujer de 33 años, quien vive en el partido bonaerense de General Rodríguez, acusada de incitar a saquear comercios a través de las redes sociales.

La acusada fue detenida por "incitación a la violencia colectiva". La mujer, desde su Facebook, realizó varias publicaciones incitando a la realización de saqueos que iban a llevarse a cabo el último viernes en la localidad.

Incitó a salir a la calle a manifestarse.

Informó sobre los saqueos que iban a realizarse.

Efectivos advirtieron la situación y allanaron la vivienda de la acusada, situada en la calle Mercedes 1100. Además, secuestraron el celular que utilizaba para hacer sus publicaciones. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI Moreno y General Rodríguez.



La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9, de la fiscal Alejandra Rodríguez, y el Juzgado de Garantías N°2 a cargo del juez Gabriel Castro.



Prohiben a joven usar redes sociales

Un joven de 20 años fue detenido por convocar en las redes sociales a realizar saqueos en la ciudad de Concepción del Uruguay, y tras permanecer un día detenido, recuperó este sábado su libertad, pero la justicia le prohibió utilizar las redes sociales y deberá estar bajo custodia familIar.



El joven fue detenido en la noche del jueves en una vivienda de la calle Combatientes de Malvinas y vías del Ferrocarril, tras una investigación ordenada por el fiscal de turno Fernando Martínez Uncal.



Se trata de Héctor Exequiel Almada, de 20 años, que fue imputado por "realizar actos perturbadores de la paz social e instigación a cometer delito", tras subir a Twitter una convocatoria para saquear un supermercado local ubicado en calles Los Constituyentes y 12 de Octubre.



Personal de la División de Investigaciones de la Jefatura policial de Concepción del Uruguay realizó un allanamiento en otra casa ubicada en el barrio Tiro Federal, donde viven familiares del joven.



Tras permanecer un día detenido, Almada fue trasladado al Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay donde el juez subrogante Juan José Ardoy le permitió recuperar su libertad bajo reglas de conducta y custodia familiar.



Durante la audiencia, el fiscal detalló que en los allanamientos se secuestró una computadora y un teléfono celular, que fueron "evidencias suficientes para comprobar la autoría" de Almada.



Para el fiscal, el accionar del joven fue "grave debido al momento" en que lo realizó y en una sociedad "muy sensible en este aspecto", ya que hay "graves antecedentes en la ciudad y otras localidades, que incluso causaron muertes".



Finalmente, pidió la libertad del imputado "bajo la tutela de su madre, concurriendo semanalmente a Tribunales" ya que no cuenta con antecedentes, y solicitó la prohibición del uso de redes sociales de Almada por sí mismo o por otras personas.



El juez Ardoy dio lugar a los pedidos del fiscal y explicó que "de no cumplirse, se ordenará la detención inmediata".