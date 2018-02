Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado del asesinato de dos hermanos, cometido durante un enfrentamiento armado entre familias de narcotraficantes de la ciudad santafesina de Rosario, informaron fuentes policiales.



El arresto de Enrique Solís, alias Cable, estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Rosario de la Policía Federal, apuntaron.



El apresado está acusado de los homicidios de Ulises y Jonathan Funes a principios de enero pasado, por lo que era buscado por las policías Federal y de Santa Fe por tratarse de es uno de los principales protagonistas de la denominada “guerra narco” en Rosario



El viernes último, dentro de la misma investigación, se hicieron 14 allanamientos simultáneos en Rosario para dar con el acusado de los asesinatos y, si bien entonces no fue localizado, en los procedimientos se secuestraron armas, municiones, vehículos de alta gama, drogas, moneda nacional y dólares, indicaron fuentes judiciales.



Los allanamientos encabezados por la Policía Federal fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Pablo Pinto, quien investiga los asesinatos de los hermanos Funes.



La familia Funes protagoniza desde principios de año un violento enfrentamiento armado con sus rivales de la familia Camino por el negocio del “narcomenudeo” y a causa de viejas enconos.



El crimen de Ulises Nicolás Funes (23), fue cometido el 7 de enero último, cuando fue baleado mientras estaba junto a su novia, mientras que el de su hermano, Jonathan (28), ocurrió el 5 de febrero en una ruta cercana a Rosario, cuando regresaba de visitar a otros dos hermanos en la prisión de la localidad de Piñero.



En la unidad penal de Piñero están detenidos Lautaro Lamparita Funes (22) y Alan (19), hermanos de la víctima.



El primero está acusado de liderar una asociación ilícita que cometió al menos 14 delitos y Alan cumple prisión preventiva por dos homicidios, dos tentativas de asesinatos y también el cargo de integrar un grupo con fines criminales.



Los Funes mantienen un enfrentamiento armado con sus vecinos de la familia Camino, parientes del asesinado ex jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Roberto Pimpi Camino (37), que contabiliza casi tres decenas de homicidios entre ambos bandos.