Jorge Omar Maddio, de 56 años, fue detenido la semana pasada en su domicilio particular de Godoy Cruz acusado de cometer cientos de abusos sexuales en el hospital pediátrico Humberto Notti y será trasladado al penal de San Felipe.



El "Chacal del Notti", como lo llaman ahora en la zona, es un médico anestesista que filmaba y fotografiaba a los niños mientras los manoseaba. Algunos de los menores estaban inconscientes mientras que otros estaban absolutamente lúcidos mientras transcurría el acto de abuso. Esta importante cantidad de videos ya están en mano de la justicia, según informó Mendoza Post.



En noviembre del año pasado, el director de la Clínica Francesa denunció a Jorge Maddio por pederasta. Comenzaron a desfilar, desde entonces, los testigos por la Oficina Fiscal N° 8. También citaron a declarar a los anestesistas del hospital de niños.



Con varios testimonios en su contra y pruebas fílmicas que lo involucraban, cuatro meses después Maddio fue arrestado. No obstante, dejó de trabajar en el Notti en diciembre. En ese momento supo de la investigación que se le estaba siguiendo, informa el sitio diariosanrafael.com.ar.



Fue en aquel mes que la fiscal Virginia Rumbo ordenó el secuestro del teléfono de Maddio. En el iPhone de Maddio había más de 300 imágenes, entre videos y fotos de niños desnudos. A algunos de ellos los abusaba, aunque no hay, por el momento, casos de penetración de parte del médico.



Todo sucedía en la visita pre anestésica. Significa que el doctor Maddio luego de "dormirlos" los abusaba con total tranquilidad.

Maddio. Fue detenido tras 4 meses de investigación.