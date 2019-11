Un hombre de 51 años fue detenido este jueves en la ciudad bonaerense de Balcarce, acusado de violar a su ex pareja de 31 años, en reiteradas oportunidades, durante casi un año.

La detención fue realizada el último miércoles a la noche por efectivos de la SubDDI de Balcarce, en una vivienda de la calle 24, entre 55 y 57, de esa ciudad, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El detenido quedó alojado en la unidad carcelaria bonaerense 44 de Batán, donde aguardará para declarar este jueves ante el fiscal marplatense Rodolfo Moure.

Unidad carcelaria bonaerense 44 de Batán. (Google Street View)

La investigación comenzó el martes pasado cuando la víctima, cansada por lo que debía pasar, se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció que había sido violada ese mismo día por su ex pareja.

En la presentación, la víctima aclaró que "no fue un hecho aislado", ya que los abusos se habrían repetido durante casi un año.

Según la investigación, la última violación ocurrió tras una fuerte discusión, y la víctima relató que su ex la tomó del cuello, la levantó en el aire y la llevó a la habitación.

"Mientras me estrangulaba, me tiró en la cama, me sacó la ropa y me violó bajo amenazas de muerte", relató la mujer, que además aclaró que no acudió antes a la Justicia para "preservar a sus hijos que tienen en común y por miedo a que les pasara algo a ellos".

Y expresó en su denuncia: "Los abusos eran constantes, casi todas las semanas, pese a que estábamos separados".

Tras los exámenes de rutina para estos casos (médicos y psicólogos), la Justicia de Garantías ordenó la detención del acusado tras el pedido solicitado por la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo".