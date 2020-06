Un joven de 23 años fue detenido este martes acusado de haber asaltado a una mujer que regresaba a su casa de hacer las compras y fue arrastrada unos 30 metros por el asfalto cuando su cabello quedó enganchado en los rayos de la moto que conducía, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el lunes que alrededor de las 16.30 en la calle Primera Junta y Madrid de la mencionada localidad, cuando Chaparro caminaba de regreso a su domicilio, ubicado a unas siete cuadras, luego realizar unas compras.

Allí fue interceptada por un motochorro que la tiró al piso para intentar robarle una cartera que llevaba colgada.

"Me pidió que le diera todo, no sé si me empuja o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa (de compras) en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo", relató la mujer.