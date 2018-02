La legisladora fue reducida en el suelo por efectivos.

La diputada provincial chaqueña Nadia García Amud fue demorada por la policía esta madrugada en la ciudad de Corrientes, acusada de protagonizar violentos incidentes en un palco del carnaval que se desarrolla este fin de semana en un predio de esa ciudad.



García Amud, diputada por el frente Chaco Merece Más, fue demorada alrededor de las 1,30 de esta madrugada, tras enfrentarse con agentes de la seguridad de un palco del carnaval correntino.

La legisladora, junto a una amiga y dos hombres que las acompañaban, continuaron el enfrentamiento con otros espectadores hasta que fueron llevados por personal de seguridad privada y policías a un estacionamiento del corsódromo Nolo Alías ubicado en la Ruta nacional 12.



Una vez en el estacionamiento, entre forcejeos la legisladora fue reducida en el suelo por parte de la policía provincial.



Desde el departamento de Relaciones Institucionales de la fuerza provincial confirmaron que el personal intentó calmarla, pero respondió agresivamente por lo que fue "traslada da en calidad de demorada a la Comisaría Novena" de la ciudad de Corrientes.



Luego de declarar en el marco de un sumario policial, la diputada chaqueña y sus acompañantes recuperaron su libertad.

El descargo de la acusada

La acusada manifestó que "se hizo un compilado de videos con mala intención", negó haber estado ebria y aseguró que nunca tomó alcohol. Además, prometió que publicará los estudios que demuestran que no consumió ningún tipo de sustancia.

"No sabemos por qué me demoraron a mi y a mi hermano. Estábamos muy lastimados. Me duele porque cuando yo trabajo lo hago desde el corazón. Se terminó la época de la dictadura, hay que empezar a respetar", dijo.

Agregó que fue a buscar cotillón y cuando volvió, le ocuparon sus asientos. Llamó a los organizadores, les pidieron que se vayan a los usurpadores y diez minutos después comenzó el conflicto.

Denunció también que la golpearon y le sacaron el celular. Agregó que cuando dijo para qué partido trabajaba, decidieron demorarla y efectivos comenzaron a hacer comentarios machistas desagradables sobre sus piernas.

"No tengo miedo. El lunes pedí una audiencia con el ministro de Seguridad de Corrientes. Quiero aportarle cómo trabajamos en el Chaco para sumar", dijo.