Un hombre, de 56 años, de nacionalidad china, fue detenido acusado por el delito de "abuso sexual simple" de una joven de 18 años y empleada del comercio, ubicado en el barrio San Alberto, de la localidad bonaerense de Isidro Casanova. Horas más tarde, fue liberado.

El aprehensión ocurrió en la tarde del pasado jueves en el supermercado ubicado en Hilario de Almeira al 5.200 por efectivos de la Comisaría 4° del mencionado barrio.

"Esto ocurre desde el primer día, me acosaba, me tocaba todos los días. Me toca la mano siempre y no me suelta, me mira y se muerde los labios, me toca las piernas mientras estoy en la caja", aseguró la víctima, quien estaba acompañada por su madre al momento de radicar la denuncia.

A pesar de ser detenido, el acusado fue liberado a las pocas horas, lo que generó la indignación de los vecinos del barrio San Alberto.

En la causa, interviene la Fiscalía Especializada N° 2, a cargo de la doctora María Cecilia Revello, del Departamento Judicial de La Matanza.