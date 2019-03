Detienen al Dr. Violín, acusado de abuso sexual y violación. Está imputado por familiares y empleados. "No puede controlar sus impulsos", dijo el abogado de la querella, que había solicitado la medida. La detención de Walter Raúl Zambón, de profesión médico y empresario de logística, se concretó después del mediodía en su domicilio de zona norte, por orden del Juzgado de Garantías 3.

El detenido permanece en la DDI de San Isidro. Entre las víctimas se encuentra una hija de su actual mujer, una joven familiar que vino de su provincia a estudiar Medicina bajo su protección, un empleado de su empresa, una niñera y empleadas de la clínica donde trabajaba. Una psicóloga que examinó a su hija biológica, relevada del secreto profesional, sostuvo que la nena tenía reacciones compatibles con haber sido víctima de abuso sexual.

El pedido de detención fue formulado por el abogado de la querella Juan Pablo Gallego y recibido por la fiscal de instrucción y juicio especializada en violencia de género en San Fernando, Mariela Miozzo. Ante el requerimiento de la fiscal, la orden de detención fue emitida por la jueza de Garantías número 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasti.

Gallego había advertido sobre el riesgo de fuga y el peligro de reincidencia por parte del acusado. Las acusaciones acumuladas son cinco. "Era insostenible la situación de libertad e incompatible con la investigación y con la necesaria tranquilidad para las víctimas. Zambón no controla impulsos y constituía un riesgo para la sociedad", opinó Gallego.

El padre de una de las víctimas, Gastón Pérez, dijo a la prensa: "Volvió la paz espiritual a mi vida, después de diez meses. Fue una tortura, pero por fin está detenido, y es una alegría inmensa. La noche en que mi hija me contó lo que había sufrido con el marido de su madre, Zambón, me dije que iba a buscar al mejor abogado. Que toda la gente sepa que los enemigos pueden estar como en este caso adentro de la familia. Que no haya secreto, para que todos estos degenerados terminen entre rejas". El imputado podrá hacer uso de su derecho a negarse a declarar si así se lo aconseja su abogado.