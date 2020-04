Un hombre sufrió una herida punzante en el abdomen, en la localidad platense de Melchor Romero. Fue trasladado a un hospital, donde lo atendieron y le dieron el alta. Luego se comprobó que las lesiones se la produjo una adolescente de 17 años, a la que intentó abusar sexualmente y se defendió con una botella de vidrio, según pudieron establecer los investigadores.

Por lo que, finalmente, un joven de 24 años fue detenido este viernes a la madrugada en La Plata, acusado de irrumpir en una casa e intentar violar a una adolescente de 17 años, que se defendió con una botella de vidrio y lo apuñaló en el abdomen, informaron fuentes policiales.

Todo sucedió en la localidad de Melchor Romero. El hombre herido pidió ayuda a un transeúnte en 44 y 185 y un patrullero lo llevó para ser atendido. El presunto agresor se presentó en la guardia del Hospital Alejandro Korn para que lo atiendan y dijo que había sido víctima de un asalto en la vía pública.

El hombre fue atendido y luego le dieron el alta médica. Pero al recibir la denuncia de la adolescente, los investigadores policiales ataron cabos y lo aprehendieron. Ahora se realizan medidas de prueba y las pericias correspondientes. Se le tomará una declaración más completa a la víctima.

Se buscará si hay alguna persona que haya visto o escuchado algo. Luego se le tomará declaración indagatoria al acusado y, según le aconseje su defensor, podrá declarar o hacer uso de su derecho a no hacerlo. Los investigadores aún no establecieron si la víctima conocía o no a su agresor con anterioridad.

Se le brindó atención psicológica, para que esté en condiciones de ampliar su declaración. También se busca establecer si el detenido tiene antecedentes en delitos sexuales.