Un suceso de mucha violencia casi termina en una tragedia en las últimas horas. Un hombre discutió, atropelló y casi mata a un joven al arrastrarlo con su auto en la ciudad bonaerense de Santa Teresita. La pelea entre ambos inició por una supuesta infidelidad y los vecinos de la zona intercedieron para evitar que continuara la pelea.

El hecho sucedió este domingo al mediodía en la calle 33, entre 2 y 3, en la localidad balnearia de Santa Teresita. En ese sitio, se produjo una discusión entre un comerciante y un hombre, quien aseguraba que el primero mantenía una relación con su esposa.

El trabajador le respondió al conductor, quien fue al local con su hijo, que se había equivocado de persona. Sin embargo, el automovilista insistía en que él era el amante de su mujer y lo amenazó con agredirlo.

En el vídeo, que fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, se ve el momento en el cual el conductor intentar irse del lugar, pero es frenado por el trabajador. El sujeto cegado por la ira arrancó su auto y arrastró al joven por media cuadra ante la atónita mirada de varias personas que circulaban por el lugar.

"Veo un auto que detiene la marcha y luego un hombre me llama. Salgo del local y me pregunta precios de unos productos. Después me dice ´¿Vos sos quién creo que sos?´, yo le dije que no sé quién cree que soy y a eso responde: ´Ahora voy a venir y te voy a dar una lección´", relató Rodrigo, el comerciante que fue agredido.

Y agregó: "Yo jamás lo había visto. Cuando quiso irse lo frené y le decía que se bajara. Él tipo mete primera y sale. Yo me agarré del borde y cuando quedé de costado le agarré el volante. Fue ahí que veo que en el asiento de acompañante estaba el hijo de él".

Tras frenar el vehículo, la pelea a golpes de puños entre ambos continuó en plena calle y los vecino debieron intervenir para detenerlos y luego llamaron a la Policía. "Cuando detuvo el auto, se bajó y se me vino encima. Luego vinieron un montón de gente a detenernos", señaló el joven en una nota con Telefé Noticias.

Por último, según explicó el comerciante agredido, el conductor del vehículo le mostró unas pruebas de que un joven parecido a él mantenía una relación con su esposa. Pero el destacó que el chico se trata de otro comerciante de la zona.

En tanto, el conductor del vehículo intentó disculparse por su accionar y luego se fue del lugar antes de que llegara la Policía. En ese sentido, vale destacar, que el hombre que conducía el auto no quedó detenido por atropellar y casi provocarle la muerte al joven al arrastarlo por varios metros arriba del capot.