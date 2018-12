Más de diez balazos impactaron esta madrugada sobre la fachada del Concejo Municipal de Rosario en un nuevo ataque mafioso sobre distintos edificios comunales o de justicia registrados en esta ciudad santafesina en los últimos meses, informaron este miércoles fuentes judiciales.



Según los investigadores, tras el ataque al edificio ubicado en 1ª de Mayo y Córdoba, a un costado del Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, fue encontrado un cartel manuscrito que decía "con la mafia no se jode, la próxima en sus casas".



El fiscal de la Unidad de Gravedad Institucional, Matías Edery, confirmó que "en principios fueron doce los tiros contra el frente del Concejo y el hallazgo de un cartel intimidatorio", y dijo que aún se desconoce quien fue el autor de los disparos y si, como en otras oportunidades, se movilizaba en una moto.



“Estamos levantando testimonios y viendo las cámaras”, añadió el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Edery aclaró que “en principio se dijo que hubo una pelea pero porque nos habían dicho que fue un solo disparo, evidentemente cuando vemos que hay doce, eso está descartado”.



Según las primeras averiguaciones, el atentado armado contra el Concejo Municipal se produjo entre las 1.30 y las 2 de hoy, aunque recién se conoció el hecho pasado el mediodía.



Fuentes de la investigación indicaron que al relevar las cámaras de videovigilancia internas del edificio se advierte que a esa hora pasaron dos personas caminando por la vereda.



Al llegar personal de balística de la Policía de Investigaciones (PDI) advirtió que no había un solo impacto, sino doce.



Además, un empleado del Concejo le dijo a los policías que al llegar esta mañana vio un cartel en la senda peatonal de la calle.



Según explicó el fiscal, lo encontraron en la plaza ubicada frente al edificio legislativo y la leyenda, escrita con letras imprenta, decía: “Con la mafia no se jode, la próxima en sus casas”.



Edery señaló que el letrero es “como los habituales”, en referencia a otros carteles similares hallados tras los ataques a los tribunales y otros edificios comunales o de justicia.



El fiscal solicitó las cámaras privadas de un edificio de la zona y dijo que espera encontrar allí las respuestas que aún no tiene sobre el tiroteo.



A pesar del número de disparos, Edery dijo que ni el personal del Concejo ni la guardia de Gendarmería del Monumento Nacional a la Bandera, ubicado a un costado del edificio, escucharon la balacera.



En los últimos siete meses se produjeron más de 15 hechos similares a edificios judiciales o domicilios particulares de jueces que intervinieron en casos resonantes como los juicios a la narcobanda “Los Monos”.



El 10 de diciembre último fueron tiroteados los frentes del Palacio de Tribunales de Rosario y del Centro de Justicia Penal.



Tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, coincidieron entonces en adjudicar los ataques a “una reacción” de la banda “Los Monos”.